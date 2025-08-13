ICE arresta en Nueva York a 3 inmigrantes con antecedentes criminales: extranjeros serían miembros de temida pandilla MS-13

ICE arresta a 3 inmigrantes acusados de ser miembros de la pandilla MS-13. | Composición LR

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a tres inmigrantes con antecedentes criminales tras realizar una redada en Nueva York.

Según la administración Trump, los detenidos serían miembros de la temida pandilla MS-13. Ahora los migrantes podrían ser deportados de Estados Unidos.

ICE arresta a inmigrantes acusados de pertenecer a la pandilla MS-13 en Nueva York

El gobierno de Estados Unidos informó que ICE detuvo a tres inmigrantes acusados de asesinatos y posesión ilegal de armas. De acuerdo con la administración Trump, los extranjeros arrestados en Nueva York serían miembros de la temida pandilla MS-13:

Ellias Wilfredo Serrano Bonilla (21): originario de El Salvador, con un largo historial criminal que incluye agresión pandillera. Fue arrestado recientemente por múltiples cargos, como intento de asesinato y posesión de armas. Ingresó ilegalmente a Estados Unidos antes de diciembre de 2016.

Edras Daniel Velásquez Girón (19): procedente de Honduras. Entró ilegalmente a Estados Unidos durante la gestión de Joe Biden. Fue detenido por cargos graves como intento de asesinato y agresión con armas.

Jeffrey Bladimir Valladares Archaga (20): hondureño, arrestado por posesión ilegal de armas y otros delitos relacionados. También ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la gestión de Biden.

Estas detenciones ocurrieron luego de que el presidente Donald Trump promulgara la Ley One Big Beautiful para reforzar las redadas migratorias del ICE y financiar al menos un millón de deportaciones masivas.

Según la administración de Donald Trump, los 3 detenidos por ICE serían miembros de la temida pandilla MS-13. Foto: composición LR

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump

Durante los primeros seis meses de la administración Trump, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 356 inmigrantes indocumentados en el área de Houston.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos mencionó que estos migrantes habían cruzado la frontera sin autorización en 1.434 ocasiones.

Entre los 356 detenidos habría asesinos convictos, depredadores de menores, ladrones e incendiarios. Según Trump, la mayoría de los arrestados serían miembros de organizaciones criminales como MS-13, Tren de Aragua, Sureños-13 y Latin Kings.