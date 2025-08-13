HOYSuscripcion LR Focus

USA

Salvadoreña arrestada por ICE se desmayó y fue forzada a levantarse pese a no poder respirar: terminó en hospital de EEUU

La mujer de El Salvador afrontó problemas respiratorios durante la detención del ICE en Los Ángeles.

Agentes de ICE arrestan a mujer de El Salvador y pierde el conocimiento en Estados Unidos.
Agentes de ICE arrestan a mujer de El Salvador y pierde el conocimiento en Estados Unidos. | Composición LR

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan en tendencia dentro Estados Unidos. Esta vez una mujer salvadoreña afrontó una arresto ante los ojos de las personas.

A pesar de presentar problemas de salud, los agentes federales continuaron con el arresto y no recibió atención médica, según testigos. El acto fue grabado por una vendedora ambulante en Los Ángeles.

PUEDES VER: Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

lr.pe

¿Cómo ICE arrestó a la salvadoreña en California?

Isabella, amiga de la salvadoreña, contó que la redada sucedió a las 8:30 a. m., mientras ella estaba ayudando a cortar algunas frutas. Fue en ese momento, donde los agentes del ICE aparecieron e Isabella estuvo en alerta y grabó todo, según Univision.

La salvadoreña es madre de una pequeña niña de 5 años y salió del hospital hace una semana, señaló el medio. Sin embargo, en el arresto, la madre terminó cayendo al suelo y habría sufrido lesiones en su espalda.

PUEDES VER: ICE arresta en Nueva York a 3 inmigrantes con antecedentes criminales: extranjeros serían miembros de temida pandilla MS-13

lr.pe

¿Dónde se encuentra la salvadoreña detenida en EE.UU.?

A día de hoy, la salvadoreña será llevada a Adelanto, ciudad de California, informó Univision. A pesar de ello, al inicio fue trasladada a un centro de detención de Santa Ana y luego la cambiaron a Los Ángeles.

"Aunque nací aquí, todavía tengo miedo porque agarran a cualquiera que ellos vean. Si corres o si simplemente estás ahí, te agarran", dijo Isabella, amiga de la detenida.

