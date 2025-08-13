Niño de Honduras con cáncer terminal fue deportado por ICE en Estados Unidos. | Composición LR

De por sí, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revolucionan los sentimientos de las personas en EE.UU., pero la historia de un pequeño niño, de 4 años, con cáncer en etapa 4 desencadenó una demanda federal por dos familias en Luisiana.

El menor proviene de Honduras, pero era ciudadano americano junto con su hermana de 7 años, según Miami Herald. La familia fue deportada ilegalmente a su país. Se utilizaron los seudónimos de Romeo, Ruby y Rosario para el hermano, hermana y madre, respectivamente.

¿Cómo ICE arrestó al niño hondureño con cáncer avanzado en EE.UU.?

Los agentes de ICE se presentaron a la familia en un supuesto registro rutinario. Sin embargo, Rosario, de 25 años, y sus dos pequeños hijos terminaron arrestados, según la denuncia. Los agentes migratorios privaron a la mujer de un abogado, tratar la custodia antes de la deportación.

Además de ser detenidos, la familia no pudo comunicarse y fueron deportados de manera abrupta a Honduras, sin tener la oportunidad de impugnar la decisión. "Dado el cáncer de Romeo y sus necesidades médicas especializadas, Rosario quería que sus dos hijos ciudadanos permanezcan en EE.UU.", señaló la denuncia.

¿Cuál fue la respuesta del ICE y DHS tras la demanda en EE.UU.?

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusó a los medios y políticos demócratas de difundir "información falsa al público" sobre ka deportación de menores americanos, según Miami Herald.

Según McLaughlin, ICE consultó a las madres si querían ser deportadas junto con sus hijos o si preferían que fueran designados con alguien seguro. "En este caso, los padres decidieron llevarse a sus hijos de regreso a Honduras", respondió la subsecretaria.

Políticos de EE.UU. demandados por caso del niño hondureño