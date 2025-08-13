HOYSuscripcion LR Focus

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

El tratamiento del niño de Honduras se detuvo tras su deportación de EE.UU. y ahora su vida estaría en riesgo.

Niño de Honduras con cáncer terminal fue deportado por ICE en Estados Unidos.
Niño de Honduras con cáncer terminal fue deportado por ICE en Estados Unidos. | Composición LR

De por sí, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revolucionan los sentimientos de las personas en EE.UU., pero la historia de un pequeño niño, de 4 años, con cáncer en etapa 4 desencadenó una demanda federal por dos familias en Luisiana.

El menor proviene de Honduras, pero era ciudadano americano junto con su hermana de 7 años, según Miami Herald. La familia fue deportada ilegalmente a su país. Se utilizaron los seudónimos de Romeo, Ruby y Rosario para el hermano, hermana y madre, respectivamente.

PUEDES VER: Salvadoreña arrestada por ICE se desmayó y fue forzada a levantarse pese a no poder respirar: terminó en hospital de EEUU

lr.pe

¿Cómo ICE arrestó al niño hondureño con cáncer avanzado en EE.UU.?

Los agentes de ICE se presentaron a la familia en un supuesto registro rutinario. Sin embargo, Rosario, de 25 años, y sus dos pequeños hijos terminaron arrestados, según la denuncia. Los agentes migratorios privaron a la mujer de un abogado, tratar la custodia antes de la deportación.

Además de ser detenidos, la familia no pudo comunicarse y fueron deportados de manera abrupta a Honduras, sin tener la oportunidad de impugnar la decisión. "Dado el cáncer de Romeo y sus necesidades médicas especializadas, Rosario quería que sus dos hijos ciudadanos permanezcan en EE.UU.", señaló la denuncia.

PUEDES VER: ICE arresta a inmigrante colombiano que perdió a su esposa luego del parto: abogado pide que lo dejen ir al entierro en EEUU

lr.pe

¿Cuál fue la respuesta del ICE y DHS tras la demanda en EE.UU.?

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acusó a los medios y políticos demócratas de difundir "información falsa al público" sobre ka deportación de menores americanos, según Miami Herald.

Según McLaughlin, ICE consultó a las madres si querían ser deportadas junto con sus hijos o si preferían que fueran designados con alguien seguro. "En este caso, los padres decidieron llevarse a sus hijos de regreso a Honduras", respondió la subsecretaria.

PUEDES VER: ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

lr.pe

Políticos de EE.UU. demandados por caso del niño hondureño

  • Pam Bondi (Fiscal General).
  • Kristi Noem (Secretaria del DHS).
  • Todd Lyons (Director de ICE).
  • Brian Acuna (Director de Oficina del Campo de ICE de Nueva Orleans).
  • Scott Ladwig (Director de Campo Adjunto la oficina).
  • Mellisa Harper (Exdirectora de la oficina).
