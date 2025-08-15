Senador de EEUU asegura que Maduro no será presidente de Venezuela en diciembre: "No toleraremos a un narcoterrorista"

Nicolás Maduro no cerrará el año como presidente de Venezuela, según senador de Estados Unidos. | CNN

El pasado jueves 14 de agosto, Bernie Moreno, senador colombiano de Ohio, aseguró que el dictador Nicolás Maduro no permanecerá en la Presidencia de Venezuela en diciembre, según EFE.

Moreno señaló que Maduro será tratado como cualquier otro terrorista que ha sido visto por las autoridades estadounidenses, añadió el medio. "No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos", dijo el senador.

Gobierno de Trump incautó bienes de Maduro

El Gobierno de Donald Trump pudo incautar recientemente diversos bienes de millonarios al dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró Pam Bondi, fiscal general, en una entrevista con Fox News.

Los elementos retenidos sirvieron para pagar a terroristas de Colombia con armas y efectivos para poder aumentar la producción de cocaína, según la Administración de EE.UU. Asimismo, todo ello se habría obtenido mediante recursos ilícitos.

Dinero en efectivo

Dos aviones privados

Granja de caballos

Joyas

Mansión en República Dominicana

Nueve coches de alta gama

Propiedades multimillonarias en Florida

Yates

Estados Unidos exige extradición de Maduro

En la misma entrevista con Fox News, la fiscal general de Estados Unidos solicitó que Nicolás Maduro sea extraditado a suelo americano para que cumpla su condena en una prisión del país.

"Este es un narcoterrorista y debe ser traído a América para enfrentar la justicia. (...) Por eso esta recompensa es tan importante", sentenció Pam Bondi.