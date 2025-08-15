HOYSuscripcion LR Focus

USA

Senador de EEUU asegura que Maduro no será presidente de Venezuela en diciembre: "No toleraremos a un narcoterrorista"

El Gobierno de Donald Trump impuso una recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro el jueves de la semana pasada.

Nicolás Maduro no cerrará el año como presidente de Venezuela, según senador de Estados Unidos.
Nicolás Maduro no cerrará el año como presidente de Venezuela, según senador de Estados Unidos. | CNN

El pasado jueves 14 de agosto, Bernie Moreno, senador colombiano de Ohio, aseguró que el dictador Nicolás Maduro no permanecerá en la Presidencia de Venezuela en diciembre, según EFE.

Moreno señaló que Maduro será tratado como cualquier otro terrorista que ha sido visto por las autoridades estadounidenses, añadió el medio. "No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos", dijo el senador.

lr.pe

Gobierno de Trump incautó bienes de Maduro

El Gobierno de Donald Trump pudo incautar recientemente diversos bienes de millonarios al dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró Pam Bondi, fiscal general, en una entrevista con Fox News.

Los elementos retenidos sirvieron para pagar a terroristas de Colombia con armas y efectivos para poder aumentar la producción de cocaína, según la Administración de EE.UU. Asimismo, todo ello se habría obtenido mediante recursos ilícitos.

  • Dinero en efectivo
  • Dos aviones privados
  • Granja de caballos
  • Joyas
  • Mansión en República Dominicana
  • Nueve coches de alta gama
  • Propiedades multimillonarias en Florida
  • Yates

lr.pe

Estados Unidos exige extradición de Maduro

En la misma entrevista con Fox News, la fiscal general de Estados Unidos solicitó que Nicolás Maduro sea extraditado a suelo americano para que cumpla su condena en una prisión del país.

"Este es un narcoterrorista y debe ser traído a América para enfrentar la justicia. (...) Por eso esta recompensa es tan importante", sentenció Pam Bondi.

