Inmigrante colombiano arrestado por ICE tendrá una audiencia a finales de agosto en Estados Unidos. | Composición LR

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no hacen distinción alguna al arrestar inmigrantes en EE.UU. Este fue el caso de un inmigrante de Colombia, quien, lamentablemente, perdió a su esposa durante el parto, al traer al mundo a su bebé.

El hombre arrestado fue identificado como Henry Vélez y vivía con su familia en Nueva York. Por si fuera poco, días después de la partida de su pareja Rosa Andrea Ochoa, agentes federales arrestaron al colombiano y lo separaron de su familia.

¿Por qué ICE arrestó al inmigrante colombiano en Nueva York?

El padre viudo habría sido arrestado el 17 de junio de 2025. Su arresto se debería a un cargo tras haber ingresado sin documentos a Estados Unidos hace 20 años, comentó Alex Arandia, abogado de Henry Vélez, a Telemundo.

Sin embargo, en 2015, Vélez afrontó problemas legales por poseer sustancias controladas. A pesar de ello, ese caso no ha sido tomado en cuenta para su deportación, detalló Vélez. "Solo pedimos a la corte que al menos lo dejen ir al entierro de su esposa, que pueda ver a su hijo", dijo el abogado de Vélez.

¿Cómo falleció la esposa de Henry Vélez en EE.UU.?

Yenesia Osorio, madre de Rosa Andrea Ocho, contó a Telemundo que su hija perdió la vida 9 días después de traer al mundo a su nuevo nieto. Osorio dijo que su hija se acostó, pero en ese momento se le subió la sangre al cerebro y amaneció muerta.

La madre de Yesenia se encuentra a cargo de sus tres nietos, incluido el bebé recién nacido. Ella recalcó que Vélez es un buen padre y no le parece justo su detención en EE.UU. "Es difícil para ellos, perdieron a su mamá y en cuestión de días también a su papá", declaró Yesenia.