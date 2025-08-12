ICE arresta a inmigrante colombiano que perdió a su esposa luego del parto: abogado pide que lo dejen ir al entierro en EEUU
El inmigrante arrestado por ICE habría sido víctima de violencia doméstica, según abogado defensor en EE.UU.
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no hacen distinción alguna al arrestar inmigrantes en EE.UU. Este fue el caso de un inmigrante de Colombia, quien, lamentablemente, perdió a su esposa durante el parto, al traer al mundo a su bebé.
El hombre arrestado fue identificado como Henry Vélez y vivía con su familia en Nueva York. Por si fuera poco, días después de la partida de su pareja Rosa Andrea Ochoa, agentes federales arrestaron al colombiano y lo separaron de su familia.
¿Por qué ICE arrestó al inmigrante colombiano en Nueva York?
El padre viudo habría sido arrestado el 17 de junio de 2025. Su arresto se debería a un cargo tras haber ingresado sin documentos a Estados Unidos hace 20 años, comentó Alex Arandia, abogado de Henry Vélez, a Telemundo.
Sin embargo, en 2015, Vélez afrontó problemas legales por poseer sustancias controladas. A pesar de ello, ese caso no ha sido tomado en cuenta para su deportación, detalló Vélez. "Solo pedimos a la corte que al menos lo dejen ir al entierro de su esposa, que pueda ver a su hijo", dijo el abogado de Vélez.
¿Cómo falleció la esposa de Henry Vélez en EE.UU.?
Yenesia Osorio, madre de Rosa Andrea Ocho, contó a Telemundo que su hija perdió la vida 9 días después de traer al mundo a su nuevo nieto. Osorio dijo que su hija se acostó, pero en ese momento se le subió la sangre al cerebro y amaneció muerta.
La madre de Yesenia se encuentra a cargo de sus tres nietos, incluido el bebé recién nacido. Ella recalcó que Vélez es un buen padre y no le parece justo su detención en EE.UU. "Es difícil para ellos, perdieron a su mamá y en cuestión de días también a su papá", declaró Yesenia.