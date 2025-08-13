Un nuevo caso de abuso sexual por un profesor impacta a la comunidad de Estados Unidos. Esta turbia historia sucedió en una escuela de Illinois, donde una maestra sustituta se declaró culpable de abuso sexual contra un estudiante de 11 años.

La detenida fue identificada como Ally Bardfield y las acusaciones en su contra se realizaron el año pasado. En la demanda de los padres se expone que la profesora invitaba al niño a citas para jugar, según People.

Profesora admite abuso sexual contra estudiante en Illinois

En una audiencia de disposición, Ally Bardfield decidió afrontar los hechos tras declararse culpable de abusar sexualmente a un menor de 11 años, según Fox 32. La profesora de 34 años tendría posibilidades de afrontar hasta 40 años de prisión, señaló WCIA.

Acorde a las autoridades, el menor se dirigió a la casa de Bardfield en múltiples ocasiones durante 2023. Los encuentros no pararon debido a que volvió al domicilio de la profesora en dos ocasiones en mayo de 2024. Por si fuera poco, el niño se quedó a pasar la noche con ella, según WCIS.

¿Qué descubrió la madre en el teléfono del niño en EE.UU.?

La madre del menor dijo que su pequeño hijo tenía actitudes completamente diferentes luego de encontrarse por segunda vez con Ally Bardfield en mayo de 2024, según el Departamento de Policía.

Sin embargo, las malas noticias no pararon de llegar a la madre, ya que hizo un descubrimiento que la dejó desencajada. Al momento de coger el teléfono móvil de su hijo encontró mensajes sexuales entre Bardfield y él. Incluso, la maestra habría realizado pagos al niño de hasta US$700 por Cash App, según WCIA.