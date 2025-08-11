HOYSuscripcion LR Focus

Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
USA

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó a 356 inmigrantes en Houston. Según la administración Trump, algunos indocumentados pertenecían a organizaciones como el Tren de Aragua.

ICE arresta a 356 inmigrantes en Houston con antecedentes de homicidio y tráfico de drogas.
ICE arresta a 356 inmigrantes en Houston con antecedentes de homicidio y tráfico de drogas. | Composición LR

En los primeros seis meses de la administración Trump, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 356 inmigrantes indocumentados en el área de Houston.

Según el gobierno de Estados Unidos, las redadas del ICE se centraron en detener y deportar a extranjeros condenados por delitos graves, como secuestro, homicidio y crimen organizado.

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Donald Trump

ICE informó que los 356 inmigrantes indocumentados arrestados en Houston habían cruzado la frontera sin autorización en 1.434 ocasiones y acumulaban 1.685 condenas penales. Estas redadas buscaban detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional. Entre los detenidos había asesinos convictos, depredadores de menores, ladrones e incendiarios. Algunos casos destacados incluyen:

  • Ronald Alberto Rivas-Aguilar (El Salvador): pandillero MS-13, condenado por homicidio
  • Jonathan Josué Valle-Moralez (El Salvador): miembro de MS-13, procesado por homicidio tras su arresto
  • Javier Iván Montoya-Ávila (México): 26 ingresos ilegales, condenado por robo y reingreso ilegal
  • José Ángel Martínez (México): depredador infantil con múltiples condenas por agresión y robo
  • Samuel Valenzuela Martínez (México): seis condenas por DWI y otros delitos graves
  • Luis Alberto Hernández (México): condenado por violencia doméstica, tráfico de drogas y reingreso ilegal
  • Juan Pablo Hernández Ramos (México): condenado por posesión y promoción de pornografía infantil

Ya se había advertido que la administración Trump aplicará con rigor la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para identificar, arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

En los primeros seis meses de la administración Trump, los agentes del ICE arrestaron a 356 inmigrantes indocumentados en el área de Houston. Foto: composición LR

En los primeros seis meses de la administración Trump, los agentes del ICE arrestaron a 356 inmigrantes indocumentados en el área de Houston. Foto: composición LR

ICE detuvo a miembros de pandillas durante las redadas

Según el gobierno de Donald Trump, los agentes de ICE arrestaron en Houston a miembros de más de 40 pandillas distintas:

  • 39 miembros de MS-13
  • 25 del Tren de Aragua
  • 159 de los Paisas
  • 12 de Sureños-13
  • 26 de Tango Blast
  • 6 de Latin Kings

Las 1.685 condenas incluyen delitos como secuestro, homicidio, agresión sexual infantil, promoción de pornografía infantil, violencia doméstica, robo, tráfico de inmigrantes, crimen organizado, tráfico de drogas, incendio provocado, allanamiento y posesión ilegal de armas.

