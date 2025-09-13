En medio de la controversia, la modelo y conductora de televisión Maju Mantilla dejó Lima y compartió en su cuenta de Instagram, el 13 de septiembre, que se encontraba en Tumbes, específicamente en Zorritos Bungalows, hospedaje que administra junto con su esposo Gustavo Salcedo.

La publicación desde Zorritos se dio pocos días después de que el programa 'Amor y fuego' difundiera imágenes de Maju Mantilla junto con Gustavo Salcedo dentro de la camioneta del empresario, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado de su matrimonio. El hospedaje en el norte del país ha sido un lugar recurrente para la familia, y en más de una ocasión se les ha visto disfrutar de momentos en pareja y junto a sus hijos.

Maju Mantilla abandona Lima tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo

La última vez que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron juntos en Zorritos fue a través de un video compartido en las redes sociales del hospedaje, donde se les veía compartiendo un desayuno frente al mar, sonrientes y cómplices. Horas después el empresario compartió por su cuenta de Instagram el fin de su matrimonio con la modelo.

Como se recuerda, la exMiss Mundo se pronunció en el programa que conduce luego de que su aún esposo la señalara por presunta infidelidad con el productor de televisión Christian Rodríguez, responsable del programa 'Arriba mi gente'. “Tanto el señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, manifestó la modelo.

Gustavo Salcedo habría filtrado información de Maju Mantilla y su productor

Gustavo Salcedo fue expuesto por el pódcast de YouTube ‘Chimichurri’, que difundió capturas de conversaciones privadas entre él y la productora Verónica Alcántara. En esos chats, que corresponderían a agosto, el todavía esposo de Maju Mantilla habría revelado direcciones y ubicaciones sensibles —la casa de la modelo, la de sus padres y la localización de su hija menor— y hasta la posición del productor Christian Rodríguez.

Las imágenes y mensajes muestran que Salcedo habría iniciado el envío de información privada y entregado audios, fotos y otros materiales a los conductores del programa. Christian Bayro, del pódcast, afirmó que ellos poseen esas pruebas y que el exdeportista los presionó para que las publiquen, buscando la primicia y asegurando que “la verdad saldrá”, mientras coordinaba el envío de ubicaciones y seguimiento.