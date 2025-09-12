HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

¿Reconciliación? Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron sorprendidos juntos por las cámaras de 'Amor y fuego', pese a todos los rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte de la conductora con su productor de 'Arriba mi gente' y un actor colombiano.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llevan un matrimonio de más de 10 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
El escándalo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo escribe un nuevo capítulo. Luego de que el empresario peruano revelara en 'Magaly TV, la firme' una posible infidelidad de la conductora de 'Arriba mi gente' con su productor, ambos fueron sorprendidos saliendo juntos de un lugar hasta ahora desconocido, según las cámaras de 'Amor y fuego'.

"Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados por nuestras cámaras yéndose juntos tras escándalo", se lee en la descripción lanzada por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. En las imágenes se ve a ambos salir raudamente. El reportero de 'Amor y fuego' los aborda a los dos y, aparentemente, no consigue declaraciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la exreina de belleza terminó subiendo a la camioneta que era conducida por su aún esposo.

PUEDES VER: Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños: Gustavo Salcedo le habría descubierto infidelidad, según Magaly Medina

Imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos tras fin de su matrimonio

Luego de que Gustavo Salcedo anunciara el final definitivo de su matrimonio con Maju Mantilla, empezaron a crearse diversas teorías al respecto. Todo dio un giro radical cuando el propio Salcedo le confirmó a Magaly Medina que su aún esposa mantuvo un romance extramatrimonial con Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' y, además, le aseguró a una productora de 'Chimi churri' que también le habría sido infiel con George Slebi, actor colombiano.

Pese a todo este escándalo, 'Amor y fuego' ha sorprendido con un clip promocional de su programa del viernes 12 de septiembre, donde se ve a Salcedo y Mantilla compartiendo en la vía pública. El reportero del programa de espectáculos se acerca a Maju para preguntarle si los rumores de una relación extramatrimonial con el productor de su programa son ciertos, sin embargo, no obtuvo respuesta.

La misma situación pasó con Gustavo Salcedo, quien aparentemente también se retira raudamente sin prestar declaraciones. Al cierre del avance promocional de 'Amor y fuego', se vio a Maju Mantilla subir a la camioneta de su aún esposo y, todo hace indicar, que ambos se fueron juntos.

