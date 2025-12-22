Sol Carreño sorprendió al anunciar su salida del noticiero ‘Cuarto Poder’ en pleno programa. La periodista, quien vivía su segunda etapa como conductora en el dominical desde 2022, ofreció un conmovedor mensaje de despedida en el que instó a los televidentes a informarse y decidir mejor en las próximas elecciones presidenciales

“El próximo año es muy importante para nuestro país, así que hay que reflexionar bien y hay que informarse bien. No deje de hacerlo”, sostuvo con tono serio la comunicadora de 60 años, antes de despedirse de los espectadores. “Yo no voy a estar acá para hacerlo con ustedes”, declaró.

Sol Carreño se va de ‘Cuarto poder’ con conmovedor mensaje

La noche del domingo 21 de diciembre, Sol Carreño anunció su salida de ‘Cuarto Poder’ y aprovechó el momento para agradecer a todo el equipo que la acompañó en el dominical durante estos años. “Así que aprovecho para despedirme, agradeciendo profundamente a todo el equipo de personas que trabajó aquí conmigo todo este tiempo”, expresó la periodista.

Además, se dirigió a los televidentes que la acompañaron cada fin de semana, reflejándose en el buen rating del espacio político. “Y, sobre todo, a todos ustedes que me dieron su confianza y su preferencia desde hace tantos, tantos años”, señaló, recordando también los años que formó parte de América TV.

“Porque llegué a este canal con veintisiete años y, uy, acabo de cumplir muchísimos”, dijo con una sonrisa la conductora. “Nada, muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Los quiero mucho, que les vaya bien”, se despidió Carreño, deseando una feliz Navidad y un próspero año nuevo a los televidentes.

¿A qué medio de comunicación irá Sol Carreño?

Durante su despedida, Sol Carreño no dio a conocer cuál será su nuevo destino profesional para el próximo año, tras haber sido conductora del dominical entre 2005 y 2020, y luego del 2020 hasta fines de 2025.

Sin embargo, se presume que, al tratarse de un año clave en el ámbito político por las elecciones presidenciales, su presencia en una nueva casa televisiva podría anunciarse en las próximas semanas.