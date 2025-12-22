HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Partidos políticos inscriben a sus candidatos contra reloj | #las10deldía

Espectáculos

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

En pleno programa dominical, la presentadora Sol Carreño se despidió sorpresivamente de su público al anunciar que en 2026 ya no la verán más en Cuarto Poder. 

Sol Carreño no va más como conductora de Cuarto Poder. Foto: Composición LR/América TV.
Sol Carreño no va más como conductora de Cuarto Poder. Foto: Composición LR/América TV.

Sol Carreño sorprendió al anunciar su salida del noticiero ‘Cuarto Poder’ en pleno programa. La periodista, quien vivía su segunda etapa como conductora en el dominical desde 2022, ofreció un conmovedor mensaje de despedida en el que instó a los televidentes a informarse y decidir mejor en las próximas elecciones presidenciales

“El próximo año es muy importante para nuestro país, así que hay que reflexionar bien y hay que informarse bien. No deje de hacerlo”, sostuvo con tono serio la comunicadora de 60 años, antes de despedirse de los espectadores. “Yo no voy a estar acá para hacerlo con ustedes”, declaró.

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

PUEDES VER: Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: 'El tiempo no llegó'

lr.pe

Sol Carreño se va de ‘Cuarto poder’ con conmovedor mensaje

La noche del domingo 21 de diciembre, Sol Carreño anunció su salida de ‘Cuarto Poder’ y aprovechó el momento para agradecer a todo el equipo que la acompañó en el dominical durante estos años. “Así que aprovecho para despedirme, agradeciendo profundamente a todo el equipo de personas que trabajó aquí conmigo todo este tiempo”, expresó la periodista.

Además, se dirigió a los televidentes que la acompañaron cada fin de semana, reflejándose en el buen rating del espacio político. “Y, sobre todo, a todos ustedes que me dieron su confianza y su preferencia desde hace tantos, tantos años”, señaló, recordando también los años que formó parte de América TV.

“Porque llegué a este canal con veintisiete años y, uy, acabo de cumplir muchísimos”, dijo con una sonrisa la conductora.  “Nada, muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Los quiero mucho, que les vaya bien”, se despidió Carreño, deseando una feliz Navidad y un próspero año nuevo a los televidentes.

PUEDES VER: Sol Carreño se ausentó de 'Cuarto poder' en América TV y reporteros sorprenden al reemplazarla

lr.pe

¿A qué medio de comunicación irá Sol Carreño?

Durante su despedida, Sol Carreño no dio a conocer cuál será su nuevo destino profesional para el próximo año, tras haber sido conductora del dominical entre 2005 y 2020, y luego del 2020 hasta fines de 2025.

Sin embargo, se presume que, al tratarse de un año clave en el ámbito político por las elecciones presidenciales, su presencia en una nueva casa televisiva podría anunciarse en las próximas semanas.

Notas relacionadas
Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño se conmueve al revelar la sentida promesa incumplida con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Juan Santiváñez accede a reportaje de 'Cuarto poder' antes de su difusión

Juan Santiváñez accede a reportaje de 'Cuarto poder' antes de su difusión

LEER MÁS
Ministro Morgan Quero justifica suspensión de clases presenciales por APEC pese a críticas: "La educación no está tan mal"

Ministro Morgan Quero justifica suspensión de clases presenciales por APEC pese a críticas: "La educación no está tan mal"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug llora tras bloqueo de su cuenta de TikTok y su emprendimiento se ve afectado: “Yo no soy mala persona”

Hija de Melissa Klug llora tras bloqueo de su cuenta de TikTok y su emprendimiento se ve afectado: “Yo no soy mala persona”

LEER MÁS
Guillermo Dávila se conmueve al recordar cómo Vasco Madueño le contó que su madre tenía cáncer: “Se me parte el alma”

Guillermo Dávila se conmueve al recordar cómo Vasco Madueño le contó que su madre tenía cáncer: “Se me parte el alma”

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Guillermo Dávila ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hablar de Gisela Valcárcel, Keiko Fujimori y su romance con Denisse Dibós

Guillermo Dávila ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hablar de Gisela Valcárcel, Keiko Fujimori y su romance con Denisse Dibós

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Espectáculos

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025