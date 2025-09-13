HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina sorprende al afirmar que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos tras supuesta infidelidad: "Puede pasar cualquier cosa"

"¿Por la noche gatean? Todavía son esposos", ironizó Magaly sobre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. También criticó a quienes dicen vivir con sus exparejas, pero afirman dormir en camas separadas.

El pronunciamiento de Magaly llegó después de que Maju y Gustavo Salcedo fueran captados juntos en público a pesar de las acusaciones de infidelidad.
El pronunciamiento de Magaly llegó después de que Maju y Gustavo Salcedo fueran captados juntos en público a pesar de las acusaciones de infidelidad. | Foto: compos

En medio de la controversia que rodea a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, Magaly Medina volvió a pronunciarse con firmeza desde su programa 'Magaly TV, la firme', emitido el viernes 12 de septiembre. La conductora no solo expuso supuestas indirectas que la exreina de belleza habría mandado sobre la infidelidad al deportista con el productor Christian Rodríguez Portugal, sino que afirmó que ambos aún comparten el mismo techo, pese a los rumores que han estallado en los últimos días.

"Ellos siguen viviendo juntos (...). Todavía son esposos. En una pareja de esposos puede pasar cualquier cosa", soltó Medina en vivo. La periodista resaltó que Maju y Salcedo legalmente siguen casados, si bien el exmedallista anunció el fin de su matrimonio y la recordada Miss Mundo señaló que hay una conciliación.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúan viviendo junto

Durante su programa, Magaly fue enfática al asegurar que, pese a comunicados y conciliaciones, no existe evidencia concreta de una separación física entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. "Sigue siendo su esposo. No hay una demanda de divorcio, ellos siguen viviendo juntos", afirmó. La periodista sostuvo que la reciente aparición pública de la pareja es un indicio claro de que aún comparten vivienda. "Si los vemos juntos en un carro, en la calle, es porque viven bajo el mismo techo. No es que estén separados o que estén viviendo fuera", agregó.

Fiel a su estilo frontal y sarcástico, la conductora de 'Magaly TV, la firme' lanzó una ironía que dejó entrever que, mientras exista convivencia, cualquier cosa puede ocurrir entre Maju y su aún cónyuge. "No es como algunos hombres dicen y algunas mujeres se lo creen: 'No, nosotros vivimos bajo el mismo techo pero cada uno duerme en camas separadas'. Ay, sí, ¿por la noche gatean? Por favor, todavía son esposos. En una pareja de esposos puede pasar cualquier cosa", comentó en vivo.

Para la 'Urraca', compartir el mismo espacio implica una dinámica que no puede pasarse por alto. "No hay que ser ingenuos", advirtió, sugiriendo que la cercanía entre ambos podría dar lugar a cualquier tipo de situación.

