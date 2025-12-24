HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
EN VIVO

Podemos Perú bajo la lupa y Guido Bellido responde en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Agua Marina prepara su retorno a los escenarios tras varios meses de ausencia, luego del atentado sufrido en el Círculo Militar de Chorrillos. El evento está programado para los primeros meses de 2026.

Agua Marina regresa a los escenarios Foto: Composición LR
Agua Marina regresa a los escenarios Foto: Composición LR

La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina alista su esperado regreso a los escenarios para el año 2026, luego de varios meses alejada por el atentado que sufrió durante una de sus presentaciones. El anuncio se conoció a través de una publicación difundida en TikTok por la agrupación Amor Rebelde, que se viralizó el último martes 23 de diciembre.

Tras un periodo alejados de los escenarios, motivado por el ataque ocurrido el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos - hecho que dejó varios heridos, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la banda - la orquesta piurana comenzó a dar señales de su retorno, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD
El regreso más esperado del 2026

El regreso más esperado del 2026

PUEDES VER: Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: 'Volveremos cuando sea el momento'

lr.pe

Agua Marina regresa a los escenarios

Aunque la última publicación oficial de Agua Marina en redes sociales se realizó el 24 de octubre, cuando anunciaron que se retiraban temporalmente de los grandes escenarios como medida de prevención, en las últimas horas se viralizó un afiche de Amor Rebelde con el mensaje: “El retorno más esperado del agua más rica del Perú”, acompañado de una imagen de la agrupación de Sechura y del cantante Segundo Rosero.

Según dicha publicación, el regreso de los intérpretes de éxitos como 'Ni perdón ni olvido', 'Tu amor fue una mentira' y 'Paloma ajena' estaría programado para el domingo 15 de febrero de 2026 en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. Hasta el momento, no se han confirmado más detalles oficiales sobre su retorno.

PUEDES VER: Cantante Pascal asegura que teme subirse a los escenarios tras atentado contra Agua Marina: 'Espero poder volver a respirar paz en Perú'

lr.pe

Atentado contra Agua Marina

El atentado contra Agua Marina se registró el 8 de octubre de 2025 durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El ataque dejó al menos seis heridos, entre ellos cuatro integrantes de la orquesta, lo que generó gran conmoción en el ambiente artístico y llevó a la agrupación a suspender sus presentaciones.

Previamente, la orquesta ya había denunciado que se encontraba afectada por la creciente inseguridad en el país, al ser víctima de robos y de intentos de atentados en sus conciertos. En los últimos meses, diversas agrupaciones de cumbia y orquestas populares también alertaron sobre amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales, que exigían pagos a artistas y organizadores a cambio de supuesta “seguridad” durante sus shows.

Notas relacionadas
65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

LEER MÁS
Lucho Quequezana: "Ha habido un cambio de gobierno, pero no un cambio de clase política"

Lucho Quequezana: "Ha habido un cambio de gobierno, pero no un cambio de clase política"

LEER MÁS
Revelan que extorsionadores habrían exigido a Agua Marina el 30% de lo recaudado en conciertos: "Estaban siendo perseguidos"

Revelan que extorsionadores habrían exigido a Agua Marina el 30% de lo recaudado en conciertos: "Estaban siendo perseguidos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

LEER MÁS
Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Espectáculos

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025