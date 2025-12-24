La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina alista su esperado regreso a los escenarios para el año 2026, luego de varios meses alejada por el atentado que sufrió durante una de sus presentaciones. El anuncio se conoció a través de una publicación difundida en TikTok por la agrupación Amor Rebelde, que se viralizó el último martes 23 de diciembre.

Tras un periodo alejados de los escenarios, motivado por el ataque ocurrido el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos - hecho que dejó varios heridos, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores de la banda - la orquesta piurana comenzó a dar señales de su retorno, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El regreso más esperado del 2026

Agua Marina regresa a los escenarios

Aunque la última publicación oficial de Agua Marina en redes sociales se realizó el 24 de octubre, cuando anunciaron que se retiraban temporalmente de los grandes escenarios como medida de prevención, en las últimas horas se viralizó un afiche de Amor Rebelde con el mensaje: “El retorno más esperado del agua más rica del Perú”, acompañado de una imagen de la agrupación de Sechura y del cantante Segundo Rosero.

Según dicha publicación, el regreso de los intérpretes de éxitos como 'Ni perdón ni olvido', 'Tu amor fue una mentira' y 'Paloma ajena' estaría programado para el domingo 15 de febrero de 2026 en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. Hasta el momento, no se han confirmado más detalles oficiales sobre su retorno.

Atentado contra Agua Marina

El atentado contra Agua Marina se registró el 8 de octubre de 2025 durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El ataque dejó al menos seis heridos, entre ellos cuatro integrantes de la orquesta, lo que generó gran conmoción en el ambiente artístico y llevó a la agrupación a suspender sus presentaciones.

Previamente, la orquesta ya había denunciado que se encontraba afectada por la creciente inseguridad en el país, al ser víctima de robos y de intentos de atentados en sus conciertos. En los últimos meses, diversas agrupaciones de cumbia y orquestas populares también alertaron sobre amenazas y extorsiones por parte de bandas criminales, que exigían pagos a artistas y organizadores a cambio de supuesta “seguridad” durante sus shows.