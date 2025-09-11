HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
EN VIVO | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     EN VIVO | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     EN VIVO | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Espectáculos

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de ‘Arriba mi gente’ que ha sido vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo expresó sus críticas hacia Christian Rodríguez, al que calificó de "persona sin valores" al confirmar relación extramatrimonial con Maju Mantilla. Conoce más sobre este productor de 48 años.

Maju Mantilla enfrenta controversia tras ser acusada de mantener una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal, según su exesposo Gustado Salcedo. Foto: Instagram/Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla enfrenta controversia tras ser acusada de mantener una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal, según su exesposo Gustado Salcedo. Foto: Instagram/Gustavo Salcedo. | Fotos: Instagram/Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla se encuentra en el ojo de la polémica tras ser expuesta por su exesposo. Gustavo Salcedo sorprendió con sus declaraciones al programa ‘Magaly tv, la firme’, donde confirmó que la exreina de belleza ha mantenido una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal. Si bien se cuidó en lanzar calificativos contra la madre de sus hijos, el deportista no dudó en arremeter contra el productor de ‘Arriba mi gente’.

“Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Así que no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores. Es un tema que no me compete”, manifestó Gustavo Salcedo sobre Christian Rodríguez. En esta nota, conoce un poco más del hombre que ha sido vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo confirma que buscó a Christian Rodríguez, productor de Maju Mantilla, tras enterarse de cercanía: 'No da la cara'

lr.pe

¿Quién es Christian Rodríguez, el productor vinculado a Maju Mantilla?

Christian Rodríguez Portugal es un reconocido productor de televisión de 48 años, un hombre casado y papá de un pequeño. Según reportó ‘Magaly TV, la firme’, el realizador tiene a su cargo ‘Arriba mi gente’, programa que conduce Maju Mantilla.

Además de trabajar en Latina, Christian Rodríguez ha tenido a su cargo programas de América Televisión. Asimismo, ha tenido participación en la producción de la película ‘Reinas sin coronas’, escrita por Karla Velezmoro y Gino Tassara.

De acuerdo a la descripción que el mismo Christian Rodríguez colocó en su cuenta de Instagram, él es “papá, periodista, skater, calichín de crossfitter, extenista, futbolista resiliente, corredor callejero y chonguino”. Por ahora, el productor prefiere mantener sus redes sociales en privado, donde se dejaba ver como un hombre de familia, acompañado de su pareja y su hijo. 

Christian Rodríguez, de 48 años, prefiere mantener su vida privada alejada de las redes sociales. Foto: Instagram.

Christian Rodríguez, de 48 años, prefiere mantener su vida privada alejada de las redes sociales. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: 'Es entre tú y yo'

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Salcedo de Christian Rodríguez y Maju Mantilla?

Además de asegurar que Christian Rodríguez y Maju Mantilla han mantenido una relación extramatromial, Gustavo Salcedo contó que él descubrió dicha cercanía el pasado 9 de julio de 2023, en vísperas del cumpleaños de la exreina de belleza. 

“Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta (...) Es algo que data del 2023 y él nos confirma cuando le preguntamos '¿dinos si todo lo que vemos pertenece a una relación extramarital de más de dos años?', y él dijo que ‘sí’, confirmó lo que nosotros les estamos diciendo en este momento”, manifestó Magaly Medina.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Hasta el momento, Christian Rodríguez Portugal no ha dado ninguna declaración al respecto. Si bien el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ intentó comunicarse con él, el productor leyó el mensaje, pero evitó responder.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' tras presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' tras presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Persona sin valores"

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece bailando en ‘Arriba mi gente’ tras ser expuesta por Gustavo Salcedo sobre presunta relación con su productor

Maju Mantilla reaparece bailando en ‘Arriba mi gente’ tras ser expuesta por Gustavo Salcedo sobre presunta relación con su productor

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma que buscó a Christian Rodríguez, productor de Maju Mantilla, tras enterarse de cercanía: “No da la cara”

Gustavo Salcedo confirma que buscó a Christian Rodríguez, productor de Maju Mantilla, tras enterarse de cercanía: “No da la cara”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

LEER MÁS
Maju Mantilla expresa su molestia Gustavo Salcedo y le recuerda el ampay en hotel: "En ningún momento hice algún juicio"

Maju Mantilla expresa su molestia Gustavo Salcedo y le recuerda el ampay en hotel: "En ningún momento hice algún juicio"

LEER MÁS
Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Nathaly Julca, voz de los ampays, renuncia definitivamente a 'Magaly TV, la firme' y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

LEER MÁS
Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: "Pobrecito"

Gigi Mitre se quiebra en vivo ante desgarrador momento protagonizado por Camilo en su concierto: "Pobrecito"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' tras presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Persona sin valores"

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' tras presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Persona sin valores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Espectáculos

Nathaly Julca, voz de los ampays de 'Magaly TV, la firme', confirma su renuncia y expone dura verdad: "El ambiente no era saludable"

Tiktoker critica a Magaly Medina tras ofender a Susana Alvarado: "Vergüenza es lavarle la cara a los políticos"

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota