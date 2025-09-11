Maju Mantilla enfrenta controversia tras ser acusada de mantener una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal, según su exesposo Gustado Salcedo. Foto: Instagram/Gustavo Salcedo. | Fotos: Instagram/Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla enfrenta controversia tras ser acusada de mantener una relación extramatrimonial con el productor Christian Rodríguez Portugal, según su exesposo Gustado Salcedo. Foto: Instagram/Gustavo Salcedo. | Fotos: Instagram/Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla se encuentra en el ojo de la polémica tras ser expuesta por su exesposo. Gustavo Salcedo sorprendió con sus declaraciones al programa ‘Magaly tv, la firme’, donde confirmó que la exreina de belleza ha mantenido una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez Portugal. Si bien se cuidó en lanzar calificativos contra la madre de sus hijos, el deportista no dudó en arremeter contra el productor de ‘Arriba mi gente’.

“Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Así que no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores. Es un tema que no me compete”, manifestó Gustavo Salcedo sobre Christian Rodríguez. En esta nota, conoce un poco más del hombre que ha sido vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla.

¿Quién es Christian Rodríguez, el productor vinculado a Maju Mantilla?



Christian Rodríguez Portugal es un reconocido productor de televisión de 48 años, un hombre casado y papá de un pequeño. Según reportó ‘Magaly TV, la firme’, el realizador tiene a su cargo ‘Arriba mi gente’, programa que conduce Maju Mantilla.

Además de trabajar en Latina, Christian Rodríguez ha tenido a su cargo programas de América Televisión. Asimismo, ha tenido participación en la producción de la película ‘Reinas sin coronas’, escrita por Karla Velezmoro y Gino Tassara.

De acuerdo a la descripción que el mismo Christian Rodríguez colocó en su cuenta de Instagram, él es “papá, periodista, skater, calichín de crossfitter, extenista, futbolista resiliente, corredor callejero y chonguino”. Por ahora, el productor prefiere mantener sus redes sociales en privado, donde se dejaba ver como un hombre de familia, acompañado de su pareja y su hijo.

Christian Rodríguez, de 48 años, prefiere mantener su vida privada alejada de las redes sociales. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo de Christian Rodríguez y Maju Mantilla?



Además de asegurar que Christian Rodríguez y Maju Mantilla han mantenido una relación extramatromial, Gustavo Salcedo contó que él descubrió dicha cercanía el pasado 9 de julio de 2023, en vísperas del cumpleaños de la exreina de belleza.

“Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta (...) Es algo que data del 2023 y él nos confirma cuando le preguntamos '¿dinos si todo lo que vemos pertenece a una relación extramarital de más de dos años?', y él dijo que ‘sí’, confirmó lo que nosotros les estamos diciendo en este momento”, manifestó Magaly Medina.

Hasta el momento, Christian Rodríguez Portugal no ha dado ninguna declaración al respecto. Si bien el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ intentó comunicarse con él, el productor leyó el mensaje, pero evitó responder.

