HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

El exfutbolista compartió en redes sociales una tierna dedicatoria a su hija de 3 años, poco después del anuncio de embarazo de Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Foto: composición LR/Instagram
Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Foto: composición LR/Instagram

Darinka Ramírez anunció el 25 de diciembre que se encuentra embarazada de su segundo bebé mediante una emotiva publicación en redes sociales. Poco después, el exfutbolista Jefferson Farfán, expareja de la empresaria, compartió fotografías con su hija menor en su cuenta de Instagram que no pasaron desapercibidas.

El también dueño del canal de streaming 'Satélite' peruano sorprendió al publicar una fotografía junto a su hija Luana, acompañada de una breve pero significativa dedicatoria en sus historias de Instagram: “Te amo”.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán y reafirma que es un padre ausente: 'No entiendo su forma de amar'

lr.pe

Farfán comparte emotiva publicación tras embarazo de Darinka Ramírez

Durante las celebraciones navideñas, Jefferson Farfán compartió imágenes junto a sus hijos y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mostrando parte de cómo vivió la festividad. Sin embargo, tras la revelación de Darinka Ramírez, el exjugador de la selección peruana publicó fotografías centradas únicamente en su hija menor, quien aparece jugando con sus nuevos juguetes.

En una de las imágenes se observa cómo Maialen, la hija mayor de la ‘Foquita’, abraza con cariño a su hermana menor, quien recientemente cumplió 3 años y cuyo cumpleaños fue celebrado a lo grande por el exfutbolista. De esta manera, Farfán pasó una tarde navideña junto a sus hijos, reuniéndolos para compartir un momento especial en familia.

PUEDES VER: Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

lr.pe

Darinka Ramírez reveló que está embarazada y expresa su felicidad por su nueva pareja

La empresaria e influencer compartió que se encuentra embarazada de su segundo bebé. A través de una emotiva publicación en Instagram, expresó la felicidad que vive en esta nueva etapa. “El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió.

Tras el anuncio, los mensajes de felicitación inundaron sus redes sociales y varios usuarios le preguntaron por la identidad del padre. Sin revelar nombres, Darinka respondió resaltando las cualidades de su pareja: “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”.

Notas relacionadas
Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS
Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Arlette Rujel, exMiss Grand Perú, anuncia su embarazo junto con director de certamen de belleza: "Contando los días para conocerte"

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú, anuncia su embarazo junto con director de certamen de belleza: "Contando los días para conocerte"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025