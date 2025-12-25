Darinka Ramírez anunció el 25 de diciembre que se encuentra embarazada de su segundo bebé mediante una emotiva publicación en redes sociales. Poco después, el exfutbolista Jefferson Farfán, expareja de la empresaria, compartió fotografías con su hija menor en su cuenta de Instagram que no pasaron desapercibidas.

El también dueño del canal de streaming 'Satélite' peruano sorprendió al publicar una fotografía junto a su hija Luana, acompañada de una breve pero significativa dedicatoria en sus historias de Instagram: “Te amo”.

Farfán comparte emotiva publicación tras embarazo de Darinka Ramírez

Durante las celebraciones navideñas, Jefferson Farfán compartió imágenes junto a sus hijos y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mostrando parte de cómo vivió la festividad. Sin embargo, tras la revelación de Darinka Ramírez, el exjugador de la selección peruana publicó fotografías centradas únicamente en su hija menor, quien aparece jugando con sus nuevos juguetes.

En una de las imágenes se observa cómo Maialen, la hija mayor de la ‘Foquita’, abraza con cariño a su hermana menor, quien recientemente cumplió 3 años y cuyo cumpleaños fue celebrado a lo grande por el exfutbolista. De esta manera, Farfán pasó una tarde navideña junto a sus hijos, reuniéndolos para compartir un momento especial en familia.

Darinka Ramírez reveló que está embarazada y expresa su felicidad por su nueva pareja

La empresaria e influencer compartió que se encuentra embarazada de su segundo bebé. A través de una emotiva publicación en Instagram, expresó la felicidad que vive en esta nueva etapa. “El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió.

Tras el anuncio, los mensajes de felicitación inundaron sus redes sociales y varios usuarios le preguntaron por la identidad del padre. Sin revelar nombres, Darinka respondió resaltando las cualidades de su pareja: “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”.