Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Usuarios hunden en críticas a Said Palao por polémico incidente con Rosángela Espinoza durante la final en vivo de ‘Esto es guerra’.

Said Palao y Rosángela Espinoza forman parte del equipo de los guerreros. Foto: Composición LR/América TV.
Said Palao protagonizó un polémico momento al gritarle de manera agresiva a Rosángela Espinoza durante la gran final de ‘Esto es guerra: como todo empezó 2025’, temporada que tuvo como flamantes ganadores al equipo de los combatientes, liderados por Pancho Rodríguez.

Sin embargo, el título pasó a un segundo plano en redes sociales tras exponerse las imágenes en las que el esposo de Alejandra Baigorria le dice a la popular ‘Rous’, “Cállate, no te metas”, en un intento por minimizar su participación dentro del equipo de los guerreros. El episodio está generando repercusión y críticas.

El incidente se dio durante el enfrentamiento entre Patricio Parodi y Kevin Díaz en el juego de las cadenas. Al notar que al ‘Pato’ no le estaban saliendo bien las cosas, Said Palao intervino para presionarlo y apurarlo, lo que provocó un cruce de insultos y una discusión entre ambos.  

Fue allí que Rosángela Espinoza quiso calmar al esposo de Alejandra Baigorria, quien lucía muy alterado: “Déjalo, no lo presiones”, le expresó la modelo en tono calmado, lo que terminó generando mucho más su molestia: “Cállate, no te metas tú”, respondió Palao.

La inmediata reacción de ‘Rous’ fue retroceder y llevarse la mano al pecho, sin responder al grito. A su lado, Hugo García no supo como reaccionar ante la situación y evitó defender a su compañera.

Hunden a Said Palao por grito a Rosángela Espinoza

En redes sociales criticaron duramente a Said Palao luego de viralizarse las imágenes de la manera en como grito a Rosángela Espinoza, durante la final de ‘Esto es guerra’. Usuarios afirmaron sentir tristeza por la modelo, quien solo buscó calmar la tensión en su equipo.

“Sentí pena por Rous con esa gritada que le dieron”, “Ojalá arreglen asperezas”, “Por miedo Hugo se quedó mirando”, “Pobre Rosangela”, “Es que estaban todos calientes por la competencia y querían ganar”, “Muy mal la reacción de Said”, fueron algunos de los cientos de comentarios que condenaron el actual de Said Palao.

