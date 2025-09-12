Magaly Medina volvió a encender la polémica en torno a Maju Mantilla, luego de asegurar que la exreina de belleza habría estado mandando señales en TikTok de su supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo. Según la conductora de 'Magaly TV, la firme', detrás de las coreografías y canciones virales se escondían mensajes que, vistos en retrospectiva, podrían haber sido indirectas sobre su presunta relación extramatrimonial. "Encontramos mensajitos ocultos", afirmó la periodista al presentar una recopilación de clips que, indica, ahora adquieren otro significado.

En el programa, Magaly y su equipo analizaron frases de canciones como "no soy bandida, soy una dama" y "yo sé que pal' mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca", que Maju habría usado en sus publicaciones. La narradora del reportaje fue tajante: "Sorry, 'Gus', pero estos no eran trends, eran alarmas que sonaban a todo volumen".

Durante la transmisión, Magaly Medina explicó cómo los videos de Maju Mantilla en TikTok pasaron desapercibidos hasta que se conoció el presunto romance con su productor Christian Portugal. "De un momento a otro, ella se convirtió en tiktokera. Hacía dos, tres tiktoks al día, pero desconocíamos la historia. Entonces, pasaban inadvertidas las canciones. Para nosotros no eran dedicatorias, pero sí, también en ellas contaban una historia", señaló. La conductora mostró una selección de clips en los que las letras de las canciones elegidas por Maju parecían aludir a una relación secreta.

La narradora del programa reforzó esta teoría al afirmar que Maju "ya mandaba señales de que en su castillo había un sapo", en referencia a una posible traición dentro de su matrimonio. Las frases musicales citadas en el informe —"aunque no tenga nada, te lo entrego todo" y "tú y yo robándonos besitos"— fueron interpretadas como pistas que, en su momento, nadie supo leer, de acuerdo con la periodista.