Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

Luego de que grandes influencers peruanos como Jorge Luna o Phillip Chu Joy sorprendieran a sus trabajadores con impresionantes canastas navideñas, muchos pensaron que Jefferson Farfán los superaría. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, integrantes del podcast ‘La manada’, expusieron al exfutbolista al mostrar el presente que recibieron del canal ‘Satélite’, propiedad de la ‘foquita’.

“Por fin, una canastita”, dijo Gerardo Pe’, contento con el gesto de su jefe. No obstante, al mostrarla, sorprendió lo pequeña que era y la escasa cantidad de productos que contenía, en comparación con otros influencers que engrieron a sus colaboradores con iPhone o incluso refrigeradoras.

TE RECOMENDAMOS CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

Critican a Jefferson Farfán por las canastas que envió a equipo de ‘La manada’

Luego de que los integrantes del podcast mostrarán en redes sociales la canasta que el canal de Jefferson Farfán les envió, varios usuarios criticaron al exfutbolista, señalando la escasa cantidad de productos y la calidad del presente. “Muy pobre esa canasta”, “¿Y los Iphone?”, “Canasta galáctica”, opinaron los cibernautas en redes sociales.

La misma canasta fue enviada a Gerardo Pe’, Laura Spoya y Mario Irivarren, y todas incluían la misma dedicatoria. "Muchas gracias por confiar en nosotros. Son un equipo increíble, delicado, talentoso y con mucho coraje para intentar nuevas aventuras. Que pases felices fiestas y lo que se viene para seguir poniéndolos en satélite", se lee en el mensaje.

¿Qué contenían las canastas que entregó el canal de Jefferson Farfán a ‘La manada’?

Ninguno de los integrantes de ‘La manada’ abrió la canasta enviada por el canal de Jefferson Farfán para mostrar su contenido. Sin embargo, a simple vista se pudo observar que incluía una botella de vino, una caja grande de wafles, un frasco de aceitunas y un par de productos adicionales.

Todos los artículos estuvieron envueltos en una lámina de plástico y acomodados en una pequeña canasta con papel aserrín