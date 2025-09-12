HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

El actor colombiano George Slebi, quien compartió escenas intensas con Maju Mantilla en una telenovela, ha sido vinculado a una supuesta infidelidad que ocurrió años atrás, según Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla y el acto colombiano trabajaron juntos en una telenovela peruana.
Maju Mantilla y el acto colombiano trabajaron juntos en una telenovela peruana. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

La polémica que envuelve a Maju Mantilla ha sumado un nuevo nombre: George Slebi. El actor colombiano, con quien la exreina de belleza compartió escenas en una telenovela nacional, ha sido señalado como el presunto protagonista de una relación extramatrimonial que habría ocurrido años atrás, antes de la supuesta infidelidad con el productor Christian Rodríguez Portugal, según Gustavo Salcedo.

El caso estalló luego de que Verónica Alcántara, productora del podcast 'Chimi churri', afirmó que Salcedo le había confesado una infidelidad pasada de la exreina de belleza con un actor colombiano. Si bien Slebi no fue mencionado, las coincidencias con los datos han desatado una ola de especulaciones que lo colocan en el centro del escándalo.

¿Quién es George Slebi, actor colombiano vinculado a Maju Mantilla?

Nacido el 23 de febrero de 1982 en Barranquilla, Colombia, George Slebi posee una trayectoria que combina formación académica con experiencia en televisión, teatro y modelaje. Aunque estudió Ingeniería Industrial y Psicología, fue la actuación la que definió su rumbo profesional. Se formó en Buenos Aires y Londres, y ha complementado su perfil con estudios en coaching ontológico y logoterapéutico.

Su carrera comenzó en el reality 'Protagonistas de novela', y desde entonces ha participado en producciones como 'Leandro', 'Diomedes, el cacique de la junta', 'La venganza de Analía' y 'Te volveré a encontrar'. En esta última, una telenovela emitida en 2020 por América Televisión, compartió un romance clandestino en pantallas con Maju, quien debutaba como actriz.

George Sebli vinculado a una supuesta infidelidad anterior de Maju Mantilla

La controversia surgió cuando Gustavo Salcedo, esposo de Maju, habría confesado a la productora Verónica Alcántara que su pareja le fue infiel con un actor colombiano. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un argentino, en 'Chimi churri' se aclaró que se trataba de un colombiano y que esta supuesta relación se había dado cuando la recordada Miss Mundo estaba con el proyecto de 'Te volveré a encontrar'. Esa descripción coincide con George Slebi, quien actuó junto a ella en la telenovela, interpretando a Camilo, un personaje que vivía un romance clandestino con su cuñada Inés, rol de Mantilla.

El nombre de Slebi no ha sido mencionado explícitamente por Salcedo, pero los detalles revelados en el pódcast apuntan a él. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la versión.

