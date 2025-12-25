HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

“Hiciste llorar a mis 3 hijos", señaló Pamela López al compartir la tensa videollamada con Christian Cueva durante Navidad y aseguró de que no permitirá que le falten el respeto a ella y a sus pequeños.

Pamela López muestra la conversación que tuvo con Cueva. Foto: composición LR/Instagram
Pamela López compartió el tenso episodio que pasó al recibir la videolllamada de Christian Cueva durante la noche del 25 de diciembre. Según relató la empresaria trujillana, el futbolista intentó comunicarse con sus hijos en aparente estado de ebriedad, situación que la llevó a hacer pública su molestia mediante sus historias de Instagram.

“Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción”, escribió Pamela López, dejando en claro que decidió exponer el hecho por el bienestar de sus tres hijos.

PUEDES VER: Christian Cueva responde a las críticas en medio de su conflicto con Pamela López: 'Es fácil opinar desde afuera'

lr.pe

Pamela López tiene tensa videollamada con Cueva en Navidad

De acuerdo con la trujillana, la llamada se produjo pasada la medianoche de Navidad, cuando Christian Cueva se comunicó con la intención de hablar con sus hijos. La empresaria aseguró que, como en otras ocasiones, permitió que los menores atendieran la llamada; sin embargo, el comportamiento del futbolista habría generado incomodidad y angustia en ellos.

En uno de los videos compartidos, se escucha a Pamela López reclamándole a su expareja por el lenguaje utilizado durante la conversación. Según explicó en sus mensajes, el futbolista habría lanzado lisuras frente a los niños, lo que provocó que se sintieran mal y terminaran llorando. “Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”, escribió.

Pamela López asegura que Cueva llamó en aparente estado de ebriedad. Foto: Instagram

PUEDES VER: Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: 'Que se apure para entregar el diamante'

lr.pe

Pamela López afirma que sí permitió que sus hijos se comuniquen con Cueva

Ante posibles cuestionamientos, la empresaria también aclaró que en ningún momento impidió la comunicación entre Christian Cueva y sus hijos. Incluso, compartió una captura para demostrar que sí respondió a las videollamadas, pero que decidió cortarlas al notar el aparente estado en el que se encontraba el futbolista.

“No te equivoques conmigo, ya no soy la de antes… Respétate, respétame y sobre todo respeta a nuestros hijos”, escribió en otro de sus mensajes. Además, la pareja Paul Michael señaló que continuará defendiendo a sus hijos. “Para que ni te victimices luego diciendo que no te dejo hablar con tus hijos, no los llamaste en todo el día, no les dejaste sus regalos. Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir”, concluyó.

Mensaje de Pamela López. Foto: Instagram

