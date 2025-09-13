La joven cantante Ale Seijas, integrante de la agrupación de cumbia Son del Duke, sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle íntimo de su vida personal. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la artista confesó que se convirtió en madre a los 16 años y que actualmente su hija está por cumplir tres años.

“Sí tengo una bebé, va a cumplir tres años, estoy soltera. Actualmente vivo con mi mamá, mi hermano y mi bebé. Salí embarazada casi a los 16, mi mamá cuida a la bebé, yo voy a verla siempre cada vez que no hay nada”, compartió la cantante de la agrupación chiclayana, quien hasta ahora había mantenido en reserva su maternidad.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Ale Seijas abre su corazón y confiesa cómo fue su experiencia como madre a los 16 años

Con tan solo 19 años, Ale Seijas viene consolidando su carrera artística dentro de Son del Duke, al mismo tiempo enfrenta con responsabilidad su rol como madre. La cantante reconoció que suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero esta vez decidió sincerarse y contar cómo vivió la etapa de su embarazo adolescente.

“Yo no tengo por qué volver con nadie, estoy bien así. Yo antes de salir embarazada era muy flaquita, pero tenía una cinturita. De ahí, cuando empezó a crecer la barriga, se me ancharon las caderas, subí hasta 62. Tengo una bebé nada más. Yo no suelo contar mi vida privada, ustedes me conocen por mi trabajo”, agregó.

A pesar de las dificultades que enfrentó en la adolescencia, la cantante resaltó que hoy se encuentra enfocada en su carrera musical y en darle lo mejor a su pequeña hija, quien es cuidada por su familia mientras ella cumple con sus compromisos artísticos.

¿Quién es Ale Seijas, la voz de Son del Duke?

Ale Seijas, joven cantante de 19 años nacida en Lurín, descubrió su pasión por la música desde los 6 años con el apoyo de su madre. A lo largo de su trayectoria formó parte de diversas agrupaciones, entre ellas La Bella Luz, donde permaneció por cuatro meses antes de dar un giro en su carrera.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En agosto de 2024 anunció su salida de La Bella Luz por “motivos forzados”, agradeciendo a sus seguidores por el respaldo. Poco después, participó en un casting donde fue elegida entre decenas de finalistas para unirse a Son del Duke, agrupación que marca un nuevo capítulo en su prometedora carrera musical.