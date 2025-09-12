Verónica Alcántara, productora del pódcast 'Chimi Churri', se pronunció sobre la conversación que expuso a través de su canal de YouTube las conversaciones que habría sostenido con Gustavo Salcedo, en las que este le brindaba información personal de la exMiss Mundo con el objetivo de planificar un supuesto ampay junto con productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez.

“Me causa desagrado con el señor Gustavo, porque efectivamente nos llega una información, pero lo que tenemos que hacer como buenos comunicadores es constatar que la información sea correcta”, expresó Alcántara, al explicar por qué no difundió las pruebas de una presunta infidelidad y fue Magaly Medina, quien expuso la confirmación del empresario sobre la presunta relación extramatrimonial de la modelo.

Según Alcántara, las conversaciones con Gustavo Salcedo datan de agosto de 2025, meses antes de que Magaly Medina difundiera la primicia sobre la presunta relación extramatrimonial de Maju Mantilla. La productora afirmó que, pese a contar con audios, fotos y pruebas entregadas por el propio el empresario, no las publicó porque debían ser corroboradas.

Incluso, Alcántara aseguró que el aún esposo de la conductora de televisión habría insistido en que se difunda el contenido, pues su intención habría sido “limpiar su imagen” tras el ampay que protagonizó en 2023. “El señor Gustavo lo que necesitaba era limpiar su imagen (…) me comentó que en algún momento su esposa ya había tenido una relación anterior con Cristian”, sostuvo en el pódcast.

Durante la transmisión, la productora recalcó que ella y su equipo realizaron un proceso de investigación antes de dar cualquier paso. “Las conversaciones son de buen tiempo porque venimos investigando para poder saber si efectivamente ella tenía una relación con su productor de acuerdo a lo que nos comunicaba su esposo”, explicó.

Asimismo, Alcántara se refirió a Magaly Medina, señalando que la periodista obtuvo la información antes que ellos, pero que en su caso prefirió no difundir sin confirmar. “Yo me he ganado el adjetivo de ‘mono con metralleta’, de ignorante, de bruta, pero si hubiera tenido todo confirmado, lo hubiera dicho hace tiempo”, aclaró.