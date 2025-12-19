HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Georgina Rodríguez revela su plan de boda con Cristiano Ronaldo y su transformación en los últimos años: "El ser madre me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía"

La empresaria argentina compartió detalles sobre su vida familiar, su compromiso y la forma en que educa a sus hijos. Reveló que la pedida de mano la tomó por sorpresa, de parte de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez revela su plan de boda con Cristiano Ronaldo y su transformación al ser madre
Foto: Instagram @georginagio/ Composición LR

En una reciente entrevista con la revista Elle, Georgina Rodríguez dio a conocer más sobre los planes que tiene junto al astro portugués, Cristiano Ronaldo, respecto a su boda y sobre cómo su vida ha cambiado desde la maternidad. "He vivido momentos como el de ser madre, que me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía", resaltó.

Rodríguez destacó que la educación y los valores son pilares fundamentales en la crianza de sus hijos. A pesar de la exposición mediática que enfrentan tanto ella como Cristiano, aseguró que procuran mantener un estilo de crianza basado en la autenticidad y el mérito propio. "Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por ello les inculcamos nuestros valores. Ellos son testigos de todo lo que nos esforzamos, de que nada viene regalado", declaró.

Georgina Rodríguez sobre cómo será su boda con Cristiano Ronaldo: "Boda pequeña 100%, sin duda". Foto: Instagram @georginagio

Georgina Rodríguez sobre cómo será su boda con Cristiano Ronaldo: “Boda pequeña 100%, sin duda”. Foto: Instagram @georginagio

Georgina Rodríguez dio detalles sobre la pedida de mano y cómo será su boda con Cristiano Ronaldo

La empresaria argentina contó un poco más sobre como fue la propuesta. “No me lo podía creer, como que tardé un día en reaccionar y en creérmelo”, detalló. Asimismo, afirmó que el anillo de compromiso que recibió en la pedida de mano era lo mínimo que él podía darle tras 10 años de espera. Respecto a la boda con Cristiano Ronaldo comentó que tendrán una boda pequeña al 100%.

Además, Georgina no descartó la posibilidad de agrandar su familia próximamente. Para ella, la familia representa un sueño cumplido. Recordó que creció en un hogar pequeño junto a su madre y hermana, y que por eso siempre imaginó formar una familia numerosa. “Gracias a Dios hoy disfruto de ella. ¿Pensar en ampliarla? Soy muy joven y lo que esté por venir Dios lo decidirá”, expresó.

