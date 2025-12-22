La conductora María Pía Copello compartió un video en sus redes sociales junto con su hijo Samuel Dyer, quien celebró su cumpleaños número 18 el 20 de diciembre. La exconductora de 'Mande quien mande', expreso el orgullo que siente por su hijo mayor, pero el joven advirtió a su madre, con humor, que "es libre" y toma sus propias decisiones.

“Ya soy libre (…) ya no tengo que pedirte permiso”, dijo Samuel Dyer, provocando la sorpresa inmediata de María Pía Copello, quien le aseguró que todavía seguirá sus órdenes mientras siga viviendo en su casa.

Hijo de María Pía aclara a su madre sobre sus decisiones tras cumplir 18 años

En el video, la conductora recordó cómo vivió la llegada de su hijo y las emociones que la acompañaron al convertirse en madre. “Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (…) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta”, confesó emocionada, la también influencer.

Asimismo, la exconductora de 'Mande quien mande' destacó las cualidades de su hijo y el orgullo que siente por la persona en la que se está convirtiendo. “Me hace sentir muy orgullosa el hombre que se está formando, porque es un chico con un gran corazón, responsable y generoso”, expresó.

El tono del mensaje cambió cuando Samuel Dyer ingresó con el simbólico DNI azul, insistiendo en que ahora puede tomar sus propias decisiones, incluso irse de casa. La respuesta de María Pía no tardó en llegar y, fiel a su estilo, le puso un límite claro: “El día que tú compres el papel higiénico en esta casa, ese día podrás hacer lo que te dé la gana. Mientras tanto, a mí me pides permiso para todo”.

María Pía viaja con su hijo a EE. UU. para despedirse de él antes de iniciar estudios universitarios

La presentadora María Pia también compartió en sus historias de Instagram que se encuentra en Estados Unidos acompañando a su hijo, quien retomará sus estudios universitarios en la carrera de Administración y Finanzas. El joven había permanecido una temporada en Lima debido a su participación en una carrera de autos.

“Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, escribió la conductora con un video en el que su hijo Samuel Dyer y su hija Catalina se encuentran en el Aeropuerto Jorge Chávez, listos para embarcarse en su viaje al extranjero. Luego de horas de viaje, la conductora compartió otro video junto con el joven de 18 años. "Aquí acompañándolo en sus trámites. Para variar fregándolo, después me vas a extrañar y yo a ti", escribió la presentadora.