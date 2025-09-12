HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

"Se ha cansado, él está harto". Este habría sido el estado de Gustavo Salcedo luego de descubrir las presuntas infidelidades de Maju Mantilla, por lo que, habría optado por pedirle de manera definitiva el divorcio.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estarían enfrentados tras su separación. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/YouTube
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estarían enfrentados tras su separación. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/YouTube

En medio de la controversia que rodea la vida personal de la ex Miss Mundo, nuevas declaraciones han salido a la luz. Según reveló el conductor de espectáculos, Ric La Torre, fue Gustavo Salcedo quien solicitó el divorcio de Maju Mantilla, en el marco de una crisis matrimonial que ha sido ampliamente comentada en medios y redes sociales.

Durante una reciente edición del programa ‘La noche habla’, el también influencer explicó que, de acuerdo con fuentes cercanas, el empresario habría tomado esta decisión luego de una etapa de distanciamiento y tensiones dentro del matrimonio. La separación se produce tras rumores que vinculan a la presentadora con su productor, lo que habría desatado especulaciones sobre una presunta infidelidad.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: 'Una química impresionante'

lr.pe

Gustavo Salcedo habría pedido el divorcio a Maju Mantilla

El pasado jueves 11 de septiembre, Ric La Torre reveló detalles inéditos sobre la ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. En su espacio televisivo, el conductor indicó que, según le informó una fuente de confianza, fue el empresario trujillano quien tomó la iniciativa legal para poner fin a su matrimonio.

“Como les conté de muy buena fuente, yo lo que sé es que él solicitó el divorcio”, afirmó La Torre al inicio de su intervención. Estas declaraciones se suman a una serie de eventos recientes que han generado gran atención mediática. Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre las razones del divorcio, La Torre sugirió que el distanciamiento ya era notorio. “Yo creo que Gustavo Salcedo se ha cansado, creo que llegó un momento en el que ya está harto, por lo que puedo percibir”, añadió.

PUEDES VER: ¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

lr.pe

Ric La Torre se pronuncia sobre el conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Durante su participación en el programa de espectáculos, Ric La Torre profundizó en la situación marital de la pareja. Si bien aclaró que no conoce con exactitud los motivos formales del divorcio, destacó que podría haber más información que aún no se ha hecho pública. “Siento yo que van a salir muchas más cosas porque él se está guardando, aunque no lo crean”, expresó, dejando entrever que el empresario preferiría mantener algunos detalles en reserva, al menos por ahora.

El conductor también señaló que, tras el proceso de conciliación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, la situación tomó un nuevo giro. “Por eso es que luego solicita [el divorcio], entre Maju y él llegan a conciliación”, explicó La Torre, subrayando que ambos intentaron llegar a un acuerdo antes de seguir la vía legal.

