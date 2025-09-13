HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

Los conductores pidieron al público sumarse a la campaña solidaria tras conocer el bajo monto recaudado en las primeras horas de la Teletón 2025.

Adolfo Aguilar y Christian Rivero son conductores de la Teletón 2025. Foto: composición LR/difusión/TikTok/Instagram
Adolfo Aguilar y Christian Rivero son conductores de la Teletón 2025. Foto: composición LR/difusión/TikTok/Instagram

La Teletón 2025 en Perú busca alcanzar una meta solidaria de 8.054.927 soles para continuar financiando la rehabilitación integral de niños y niñas con discapacidad física y autismo. Sin embargo, durante las primeras horas de transmisión por América Televisión, la cifra sorprendió a los conductores Adolfo Aguilar y Christian Rivero, quienes no ocultaron su preocupación.

Cuando Gisela Valcárcel dio lectura al cómputo oficial, se anunció una recaudación de 1.684.524 soles, lo que generó una reacción inmediata en los conductores. “Yo pensé que ese número se iba a mover más… por lo menos que no había cambiado”, expresó Christian Rivero. Por su parte, Adolfo Aguilar añadió: “Amigos peruanos, somos solidarios. ¿Qué está pasando? Tenemos que lograrlo, tenemos que hacerlo por los niños”.

lr.pe

Adolfo Aguilar y Christian Rivero hacen llamado de atención por lenta recaudación en la Teletón

El inesperado resultado llevó a los conductores de la Teletón a detener los aplausos y reflexionar en vivo sobre la importancia de sumar esfuerzos desde el inicio de la campaña. “Han sido 50.000 soles que se agradece, pero necesitamos muchísimo más. Vamos tres horas, la jornada dura 26 horas. Ayúdenos a rehabilitarlo, por favor”, enfatizó Christian Rivero.

El momento fue compartido en directo, en el que los conductores hicieron un llamado de atención al público televidente, recordando que el éxito de la Teletón depende de la unión de los peruanos. Hasta el último corte, la cifra se había elevado a 3.325.293 soles, aunque todavía falta mucho para alcanzar la meta establecida

lr.pe

¿Cómo donar en la Teletón 2025?

El público tiene diferentes formas de colaborar en esta cruzada solidaria que busca mantener en funcionamiento los centros de rehabilitación:

  • Yape: al número oficial 989 361 677.
  • Banco de Crédito del Perú (BCP): Cuenta Corriente en Soles N.° 191-011-11-11-0-33.
  • Cajas recaudadoras: disponibles en Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart en todo el país.
  • Plataforma oficial: más detalles en www.teleton.pe.
Donar es sencillo: en Yape basta con descargar la aplicación, registrarse y transferir al número oficial de la Teletón. Asimismo, en los supermercados y tiendas aliadas se han habilitado cajas especiales para quienes prefieren realizar su aporte en efectivo.

