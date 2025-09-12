HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Pódcast de YouTube expuso chats privados entre Gustavo Salcedo y la productora Verónica Alcántara, en los que exdeportista habría revelado todos los movimientos de Maju Mantilla y Christian Rodríguez, productor de Latina, con el objetivo de que los capten.

Gustavo Salcedo habría querido que el pódcast 'Chimichurri' tenga la primicia de Maju Mantilla y el productor de Latina. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube Trivu TV.
Gustavo Salcedo fue expuesto por el pódcast de YouTube ‘Chimichurri’, que mostró en vivo, conversaciones privadas entre él y la productora de ese programa, Verónica Alcántara. En las capturas se observa una conversación en la que el todavía esposo de Maju Mantilla habría revelado información privada de la exmiss Mundo, como la dirección exacta de su casa, la de sus padres, y la ubicación de ella y su hija menor.

También se incluye la ubicación de Christian Rodríguez, productor de Latina, quien supuestamente mantiene una relación extramatrimonial con Maju. Todo esto, según el pódcast, tenía como objetivo perjudicarla y captar evidencia de un posible vínculo. Los chats mostrados corresponden a agosto de este año.

Esta es la conversación de Gustavo Salcedo con productora de ‘Chimirruri’ sobre Maju Mantilla

En las capturas se observa que Gustavo Salcedo habría iniciado la conversación revelándo información privada de Maju Mantilla, de sus padres e incluso de su hija. Según contó el conductor del pódcast, Christian Bayro, ellos poseen audios, imágenes y pruebas de la presunta infidelidad de la exmiss Mundo que el mismo exdeportista les entregó, presionándolos para que lo publiquen.

“A las 7.00 p.m. estará en Dasso en un casino. Allí hay un edificio. Ella vive en ……  y sus papás viven en ….. Sale del canal y va la casa. Mañana va a llevar a mi hija a …. Yo te mando la ubicación cuando yo esté ahí. No te preocupes. Al final la verdad saldrá, solo que la cosa es que tú te ganes con la primicia. No he hablado con nadie de la TV, más que contigo. No pierdas de vista a (Ricardo) Rondón. Es clave”, le escribió el exdeportista a la productora del pódcast ‘Chimichurri’.

Gustavo Salcedo presionó al pódcast para que publiquen las pruebas contra Maju Mantilla

Christian Bayro aseguró que Gustavo Salcedo los presionaba a diario para que publiquen la información que él les entregaba. Sin embargo, el pódcast no lo hizo, afirmando que su pedido era tener al aún esposo de Maju Mantilla en su set para que él mismo cuente todo.   

“Teníamos las pruebas de la infidelidad, audios, fotos. Él nos ubicó primero. Lo que pretendía el señor Salcedo es que seamos su vocero, sin él involucrarse. Le decimos que venga al programa a apechugar lo que estaba haciendo y a que hable. Pero nos toreaba. Y nos presionaba y ‘cuando sale la chamba, ya te di esto’”, señaló Bayro, exreportero de América TV, Panamericana y Latina.  

“No, no, un ratito. Usted tiene que venir. Y oh casualidad, ese apuro se trasformó en una primicia para el programa de Magaly. Nos presionaba, pero no aceptamos la presión y, casualidad, aparece Magaly haciendo su promoción después del programa nuestro. Porque si sacaba su publicidad antes y ella sabía que teníamos el ampay, las pruebas, nosotros teníamos la posibilidad de atrasarla. Por eso saca el avance después de las 6”, compartió el presentador de ‘Chimirruri’  

