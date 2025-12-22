HOYSuscripcion LR Focus

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, de 21 años, se coronó campeona de ‘Yo soy’ gracias a su imitación de Michael Jackson. 

Gabriela Villanueva, ganadora de 'Yo soy' tiene solo 21 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Gabriela Villanueva se coronó como la flamante campeona de la temporada de ‘Yo soy’, el popular reality de canto. La imitadora de Michael Jackson acaparó la atención del público por su notable parecido físico, vocal y de baile; sin embargo, también fue blanco de críticas por parte de algunos usuarios que consideraron que no merecía el triunfo.

La artista se llevó la suma de S/20.000 como premio y recientemente confesó qué hará con el dinero. “Seguir en la música”, dijo la joven de 21 años, natural de Ilo, a Latina Noticias, afirmando que su aventura artística recién comienza.  

PUEDES VER: ¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de 'Yo soy' pese a críticas?

Imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’ revela en qué gastará los S/20.000 del premio

Gabriela Villanueva aseguró que este título representa el primer peldaño para iniciar su carrera musical. Por ello, confesó que los S/20.000 que ganó tras consagrarse en ‘Yo soy’ los invertirá en su desarrollo como artista

“Me gustaría financiar una gira, seguir en la música. Son cosas que se van a dar con el tiempo, y creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto”, declaró la imitadora.

Además, al ser consultada sobre cómo logró imitar de manera tan precisa a Michael Jackson, la artista afirmó que practicó de forma constante y se exigió al máximo.  

“Practicar para mí ha sido como respirar honestamente, porque soy una persona que no descansa y eso es algo que en esta oportunidad he podido aprender. Digamos, a no ser tan dura conmigo misma, ya que me dedicaba a tratar de perfeccionarme, la gestualidad y la expresión”, confesó.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, alzó la copa en la final de 'Yo soy' y se llevó S/ 20.000 de premio

¿Quién es Gabriela Villanueva, ganadora de ‘Yo soy’?

Gabriela Villanueva, de 21 años, se impuso en la gran final de ‘Yo soy’ frente a las imitaciones de Alejandra Guzmán, Dyango y Green Day. Es natural de Ilo (Moquegua), y desde pequeña imitó a Michael Jackson, influenciada por sus padres, quienes le inculcaron el gusto por el ‘rey del pop’.

La joven llegó a Lima con la intención de formarse en una academia musical; sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Ante ello, retornó a su ciudad natal. Tiempo después, un amigo le comentó que ‘Yo soy’ volvería a la televisión peruana, por lo que decidió probar suerte en el programa, sin imaginar el impacto que tendría en su vida artística.

