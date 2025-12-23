HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y genera revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

Pamela Franco interpretó la canción a capela, mientras que Christian Cueva participó en las partes habladas. El coro llamó rápidamente la atención en redes sociales.

Pamela López lanza nueva canción Foto: Composición LR

Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al presentar en vivo su nueva canción 'El perro del hortelano' en una conocida radio local. 'La pareja del 2025', según la 'Chola Chabuca', interpretó el tema a capela, mientras que el futbolista participó en la parte hablada de la pieza musical. El tema generó revuelo en redes sociales, ya que su título hace referencia a la obra del escritor Lope de Vega, donde la protagonista no puede casarse con su secretario; sin embargo, tampoco permite que su amado se fije en otra persona.

Franco y Cueva se mostraron felices al cantar por primera vez la canción. La cantante de cumbia detalló que la canción fue hecha para animas las fiestas y convertirse en uno de los hits del verano 2026. Además, los pasos de baile del popular 'Aladino' no pasaron desapercibidos.

PUEDES VER: Michelle Soifer critica a Christian Cueva por arriesgar la vida de Pamela Franco: 'Debe ser más consciente'

Pamela Franco estrena en vivo 'El perro del hortelano'

Tras la interpretación en vivo de Pamela Franco, el coro llamó rápidamente la atención de los oyentes por las frases divertidas. “Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos… Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho”, cantó la intérprete de 'Dile la verdad', generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Franco también contó que se trata de un tema inédito, compuesto por Carlos Rincón, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. La artista señaló que, cuando el compositor de “Hay niveles” le presentó esta nueva canción, la aceptó porque le pareció “súper alegre”.

PUEDES VER: Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: 'Siempre he sentido algo muy fuerte por él'

Pamela López niega indirectas en nueva canción

"Es una canción con doble sentido, pero no tiene (indirecta). Yo la verdad no hago indirectas, yo hago música porque me estoy abriendo camino y no quiero hacer una canción para que pegue un ratito", manifestó la cantante', asegurando que no es parte de la tendencia de lanzar temas con mensajes entre figuras del espectáculo.

Finalmente, la cantante remarcó que se encontraba enfocada en su crecimiento personal y artístico, sin intención de compararse ni competir con otras figuras de la farándula local.

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco y le dedica emotivas palabras: “Dios me la mandó a mi vida”

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

'Esto es guerra' 2025: Los 'Combatientes' se consagran campeones de la temporada tras vencer a los 'Guerreros'

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

