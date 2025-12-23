Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al presentar en vivo su nueva canción 'El perro del hortelano' en una conocida radio local. 'La pareja del 2025', según la 'Chola Chabuca', interpretó el tema a capela, mientras que el futbolista participó en la parte hablada de la pieza musical. El tema generó revuelo en redes sociales, ya que su título hace referencia a la obra del escritor Lope de Vega, donde la protagonista no puede casarse con su secretario; sin embargo, tampoco permite que su amado se fije en otra persona.

Franco y Cueva se mostraron felices al cantar por primera vez la canción. La cantante de cumbia detalló que la canción fue hecha para animas las fiestas y convertirse en uno de los hits del verano 2026. Además, los pasos de baile del popular 'Aladino' no pasaron desapercibidos.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

Pamela Franco estrena en vivo 'El perro del hortelano'

Tras la interpretación en vivo de Pamela Franco, el coro llamó rápidamente la atención de los oyentes por las frases divertidas. “Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos… Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho”, cantó la intérprete de 'Dile la verdad', generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Franco también contó que se trata de un tema inédito, compuesto por Carlos Rincón, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. La artista señaló que, cuando el compositor de “Hay niveles” le presentó esta nueva canción, la aceptó porque le pareció “súper alegre”.

Pamela López niega indirectas en nueva canción

"Es una canción con doble sentido, pero no tiene (indirecta). Yo la verdad no hago indirectas, yo hago música porque me estoy abriendo camino y no quiero hacer una canción para que pegue un ratito", manifestó la cantante', asegurando que no es parte de la tendencia de lanzar temas con mensajes entre figuras del espectáculo.

Finalmente, la cantante remarcó que se encontraba enfocada en su crecimiento personal y artístico, sin intención de compararse ni competir con otras figuras de la farándula local.