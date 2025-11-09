HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

CGTP pide al Gobierno de José Jerí elevar el sueldo mínimo: los detalles tras la reunión con el Ministerio de Trabajo

Solicitud. La principal central sindical de los trabajadores (CGTP) indicó que se reunió con el ministro de Trabajo para entregar su agenda laboral, que incluye un nuevo incremento de la remuneración mínima vital (RMV). Desde la vereda de Confiep, han instado a sentarse a la mesa tripartita y dar luz verde al mecanismo técnico.

Ministerio de Trabajo tiene pendiente aprobar mecanismo técnico para revisar alza del sueldo mínimo.
Ministerio de Trabajo tiene pendiente aprobar mecanismo técnico para revisar alza del sueldo mínimo.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) solicitó al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Óscar Fernández, un nuevo incremento del sueldo mínimo, actualmente fijado en S/1.130, según pudo conocer La República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Hemos pedido que se reactualice el valor del salario mínimo y se equipare con el costo de vida. Hay una brecha grande entre ese monto y la canasta básica, la cual está en más de S/1.800 e incluso solo es para gastos muy esenciales", señaló Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la central sindical, en conversación con este diario.

TE RECOMENDAMOS

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Decreto de urgencia de austeridad cuadra las cuentas del 2025, pero solo "es un parche", advierten expertos

lr.pe

El dirigente informó que la CGTP se reunió hace 10 días con el ministro Fernández, a quien le entregaron su agenda laboral y social. "Fue diplomático y dijo que lo va a revisar porque recién asume funciones. Lamentablemente estos cambios llevan a que los trabajadores nos sintamos defraudados porque si no ha habido soluciones antes, vemos que en este gobierno transitorio tampoco lo habrán si es que no hay acciones concretas", comentó.

<strong>Gustavo Minaya, secretario general adjunto </strong>de la CGTP.

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP.

Entre los principales puntos del pliego abordados, detalló, figuran un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vitral (RMV), un reajuste de pensiones, reformas a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y facilidades para ejercer el derecho a huelga, hoy limitado por la legislación vigente. "El 90% de las solicitudes de huelga han sido declaradas ilegales, y eso pone en riesgo a los trabajadores porque pueden ser hasta despedidos", sostuvo.

PUEDES VER: SBS: "Hasta tres competidores han mostrado su interés de ingresar al mercado de fondo de pensiones"

lr.pe

¿Montos? Boluarte lo dejó recortado

Consultado por el importe que debería subir el salario básico, el dirigente señaló que "tendría que abrirse un espacio de diálogo rápido y efectivo para revisar las fórmulas de manera técnica", considerando criterios como inflación y productividad, pero debe actualizarse de inmediato a no menos de S/1.300.

Recordó que, en el último ajuste, la CGTP había presentado una propuesta técnica de S/1.550, sustentada en indicadores del Banco Central de Reserva (BCR), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, para buscar consenso con el empresariado, redujeron su planteamiento a S/1.300, "el piso técnico posible". No sirvió de nada, puesto que "de manera arbitraria", el Gobierno de Dina Boluarte lo subió a S/1.130.

"El habernos bajado fue una muestra del desprendimiento que en ese momento mostró la CGTP para poder acercarnos al gobierno y al sector empresarial. Los argumentos técnicos nos decían que solo podíamos bajar hasta S/1.300. No más", señaló.

PUEDES VER: Confiep: "Hay que retomar el mecanismo técnico que define el aumento del sueldo mínimo"

lr.pe

El dirigente agregó que, hasta ahora, no han recibido una próxima convocatoria del Ministerio. "Si la hay, va a ser porque nuevamente la vamos a pedir para exigir saber qué se ha hecho. No ha habido voluntad del ministro para decir: ‘vamos a reunirnos en 30 días y evaluar los avances’. A esos gestos claros y concretos, que necesitamos los trabajadores, ni siquiera ha habido capacidad de eso", apuntó.

Óscar Fernández, ministro de Trabajo del gobierno de José Jerí.

Óscar Fernández, ministro de Trabajo del gobierno de José Jerí.

Consultado por lo recientemente declarado por Confiep, tras entrevista con este diario, de "retomar el mecanismo técnico para definir la RMV", Minaya afirmó que la CGTP no se opone a la institucionalización del proceso, pero cuestionó que el esquema planteado por el sector empresarial "lleva al estancamiento del sueldo mínimo".

"Mientras no se institucionalice, tiene que seguir incrementándose el salario mínimo. La institucionalidad es necesaria, no puede depender de la decisión política de turno, y menos del Ministerio de Economía, que nunca ha dado visto bueno a un aumento real", advirtió.

Sueldo mínimo: "El mecanismo técnico está listo; falta decisión política"

El exviceministro de Empleo Fernando Cuadros recordó que en julio de 2024 el Consejo Nacional de Trabajo acordó retomar la aprobación del mecanismo técnico para la revisión de la RMV, pero el proceso "quedó en pausa por falta de interés político".

"El exministro Maurate no tuvo interés en retomar el tema, pese a que tanto la Confiep como la CGTP enviaron cartas solicitando la reactivación. Prefirió mantener un manejo político del tema", afirmó.

Según Cuadros, el mecanismo ya fue precisado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y validado por el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales, restando solo la confirmación del empresariado. "No hay ningún obstáculo para que se retome el diálogo; bastaría con que el ministro convoque a la Comisión de Salario Mínimo y fije un plazo de tres o cuatro meses, periodo que sería más que suficiente", añadió.

El economista laboral explicó que la fórmula técnica combina inflación más productividad, junto con criterios que definen el contexto adecuado para aplicar un aumento. "Si se hubiera aplicado desde 2007, el salario mínimo ya estaría en torno a S/1.330, no en S/1.130", observó.

Además, recordó que incluso sin mecanismo técnico, el Ejecutivo tiene la potestad de aprobar un incremento inmediato mediante decreto supremo: “La política de salario mínimo es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores”.

PUEDES VER: Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones: ¿Cuáles son?

lr.pe

Confiep pide retomar el diálogo tripartito

Por su parte, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó a La República que “hay que retomar… esa es una mesa importantísima para que, de manera técnica y con un diálogo tripartito entre trabajadores, Estado y empleadores, consensuemos un mecanismo adecuado para la RMV”.

Jorge Zapata, presidente de&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/economia/2025/05/14/empresariado-emplaza-a-boluarte-improvisacion-los-dos-pedidos-mas-gravitantes-y-el-riesgo-de-desperdiciar-su-ultimo-ano-hnews-555086">Confiep</a>.

Jorge Zapata, presidente de Confiep.

Subrayó que el nuevo Gobierno no debe “cruzarse de brazos” por ser de transición, sino avanzar con este tema. Añadió también que la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad empresarial dependen de que estos procesos de diálogo se reactiven.

Desconfianza hacia el ministro Óscar Fernández

Minaya reconoció que el gremio mira con escepticismo al nuevo Ejecutivo. “Nos sentimos defraudados porque, si no hubo soluciones antes, vemos que en este gobierno tampoco las habrá. Es un cambio más, un saludo a la bandera”, afirmó.

La CGTP, además, ha expresado su desacuerdo con la designación del ministro Fernández, a quien cuestionan por su falta de experiencia en temas laborales. "Puede ser un buen deportista, pero no tiene conocimientos en el sector trabajo. Es como poner a un tecnólogo médico a hacer operaciones", señaló.

A pesar de ello, el dirigente reiteró que la central mantendrá la disposición al diálogo si el Gobierno demuestra voluntad política. “Volveremos a confiar si hay acciones concretas. Por ejemplo, si hay un nuevo incremento de la RMV o si se emite un decreto supremo que fortalezca la libertad sindical", puntualizó.

Notas relacionadas
Salario pretendido de los peruanos sube a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos sube a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
El país de América Latina con el sueldo más alto para congresistas, según ranking 2025: ganan US$2.000 más que México y Uruguay

El país de América Latina con el sueldo más alto para congresistas, según ranking 2025: ganan US$2.000 más que México y Uruguay

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
BCRP sorprende al mercado de divisas y compra 27 millones de dólares a tipo de cambio S/3,366

BCRP sorprende al mercado de divisas y compra 27 millones de dólares a tipo de cambio S/3,366

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Economía

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025