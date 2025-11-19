Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Los exaportantes del Fonavi continúan a la expectativa de recuperar los aportes que realizaron durante varios años. En los últimos años, la Comisión Ad Hoc ha ido aprobando diferentes grupos de reintegro y listas oficiales, permitiendo que numerosos adultos mayores puedan acercarse al Banco de la Nación para cobrar lo que les corresponde.

Asimismo, los herederos de fonavistas fallecidos también han tenido la oportunidad de acceder a la devolución, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. En esa línea, existe una plataforma web que brinda la información para el fonavista y que además puede hacer la consulta sobre si es beneficiario de algunos de los padrones aprobados por el Fondo Nacional de Vivienda.

Consulta Fonavi en 2025 solo con DNI

Los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) puede consultar de manera gratuita y solo con su DNI si han sido incluidos en algún grupo de reintegro o lista. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi cuenta con un portal web para realizar las consulta pertinentes.

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).

(clic aquí). Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).

Luego debe ingresar el código captcha.

Y al finalizar en 'Consultar'.

Si luego de consultar aparecer incluido en alguna lista o grupo de reintegro, puedes acercarse a las agencias del Banco de la Nación junto a tu DNI y realizar el debido cobro.

Fonavi 2025: ¿cuál es el próximo grupo de pagos?

El Fonavi alista un nuevo padrón para seguir con el proceso de devolución de aportes. La Lista 22 se convierte en el segundo grupo que se aprobará en 2025. Al igual que el Reintegro 4, se podrá seguir cubriendo la deuda histórica que tiene el Estado con miles de hombres y mujeres que aportaron al extinto Fondo Nacional de Vivienda. Según lo comentó Jorge Milla, representante de la Fenaf Perú, para La República, los beneficiarios y lineamientos de la Lista 22 se aprobarían entre la primera y segunda semana de diciembre.

¿Qué era el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.