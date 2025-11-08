HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Economía

"[Compra millonaria de dólares del Banco Central] sugiere que no se sentía cómodo con la rápida apreciación del sol", afirma economista principal

Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research para Perú, explicó la compra de US$27 millones del Banco Central y su proyección para el dólar para el año de elecciones 2026.

Precio del dólar bajaría hasta S/3,35 pasadas las elecciones
Precio del dólar bajaría hasta S/3,35 pasadas las elecciones | Foto: Betsy de los Santos/La República

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sorprendió al mercado cambiario al comprar US$27 millones a un tipo de cambio de S/3,366 por dólar, informó Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La operación se realizó el miércoles 5 de noviembre y fue una compra spot, modalidad que el BCRP no utilizaba desde hace más de cinco años.

TE RECOMENDAMOS

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MEF sobre permanencia de Julio Velarde en el BCR: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”

lr.pe

"La forma en la que el BCRP intervino (compra spot de dólares), que no empleaba desde hace más de cinco años, sugiere que no se sentía cómodo con la rápida apreciación que venía registrando el sol", señaló Grippa a La República.

Por qué el sol peruano se fortalece frente al dólar

En lo que va del 2025, el sol peruano se ha apreciado más de 10% frente al dólar, impulsado por dos factores principales:

  • El debilitamiento global del dólar, debido a las expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos.
  • Los altos términos de intercambio del Perú, que han alcanzado niveles no vistos en 75 años, gracias al mejor precio de las exportaciones nacionales.

PUEDES VER: Banco Central de Reserva pide ajustar gasto: "Es necesario contener el déficit para evitar que la deuda siga aumentando"

lr.pe
Un millón de dólares siendo sostenidos por Donald Trump. Fuente: MIT SMR México

Un millón de dólares siendo sostenidos por Donald Trump. Fuente: MIT SMR México

BBVA Research estima que estos factores mantendrán los términos de intercambio en niveles elevados durante el próximo año, respaldando la solidez de la moneda local.

Cómo impacta un sol fuerte en la economía peruana

Cuando el sol se fortalece demasiado, los exportadores reciben menos soles por cada dólar obtenido en sus ventas al exterior.

Para compensar esa pérdida, algunos aumentan sus precios en dólares, con el riesgo de perder competitividad internacional.

En cambio, un sol fuerte abarata las importaciones, reduciendo los precios de bienes e insumos importados, lo que puede afectar a los productores locales que compiten con esos productos.

Precio del dólar en Perú desde octubre 2024 a octubre 2025. Foto: BCR

Precio del dólar en Perú desde octubre 2024 a octubre 2025. Foto: BCR

PUEDES VER: Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

lr.pe

Además, una apreciación rápida o transitoria puede generar movimientos bruscos de capital en los mercados financieros, aumentando la volatilidad. Si el tipo de cambio se revierte, el riesgo es que esos flujos se deshagan igual de rápido.

Proyección del tipo de cambio 2026: ¿qué espera BBVA Research?

BBVA Research proyecta que el tipo de cambio cerrará el 2025 entre S/3,40 y S/ 3,50 por dólar, en promedio.

Sin embargo, el proceso electoral del 2026 podría presionar al alza el precio del dólar, dependiendo del comportamiento de las encuestas y del clima político.

Pasadas las elecciones, y con la Reserva Federal reduciendo su tasa de interés de referencia, el sol podría volver a fortalecerse, situándose entre S/3,35 y S/3,45 por dólar hacia fines del 2026.

El banco advierte que el rumbo del tipo de cambio dependerá también de quiénes asuman la conducción de las principales instituciones económicas del país.

Notas relacionadas
MEF sobre permanencia de Julio Velarde en el BCR: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”

MEF sobre permanencia de Julio Velarde en el BCR: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”

LEER MÁS
Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

LEER MÁS
BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

BCRP reduce tope de tasas y las MYPE podrían quedarse sin crédito: ¿por qué y de qué se trata?

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

LEER MÁS
COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Economía

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025