Precio del dólar bajaría hasta S/3,35 pasadas las elecciones | Foto: Betsy de los Santos/La República

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sorprendió al mercado cambiario al comprar US$27 millones a un tipo de cambio de S/3,366 por dólar, informó Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research.

La operación se realizó el miércoles 5 de noviembre y fue una compra spot, modalidad que el BCRP no utilizaba desde hace más de cinco años.

"La forma en la que el BCRP intervino (compra spot de dólares), que no empleaba desde hace más de cinco años, sugiere que no se sentía cómodo con la rápida apreciación que venía registrando el sol", señaló Grippa a La República.

Por qué el sol peruano se fortalece frente al dólar

En lo que va del 2025, el sol peruano se ha apreciado más de 10% frente al dólar, impulsado por dos factores principales:

El debilitamiento global del dólar, debido a las expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos.

Los altos términos de intercambio del Perú, que han alcanzado niveles no vistos en 75 años, gracias al mejor precio de las exportaciones nacionales.

BBVA Research estima que estos factores mantendrán los términos de intercambio en niveles elevados durante el próximo año, respaldando la solidez de la moneda local.

Cómo impacta un sol fuerte en la economía peruana

Cuando el sol se fortalece demasiado, los exportadores reciben menos soles por cada dólar obtenido en sus ventas al exterior.

Para compensar esa pérdida, algunos aumentan sus precios en dólares, con el riesgo de perder competitividad internacional.

En cambio, un sol fuerte abarata las importaciones, reduciendo los precios de bienes e insumos importados, lo que puede afectar a los productores locales que compiten con esos productos.

Precio del dólar en Perú desde octubre 2024 a octubre 2025. Foto: BCR

Además, una apreciación rápida o transitoria puede generar movimientos bruscos de capital en los mercados financieros, aumentando la volatilidad. Si el tipo de cambio se revierte, el riesgo es que esos flujos se deshagan igual de rápido.

Proyección del tipo de cambio 2026: ¿qué espera BBVA Research?

BBVA Research proyecta que el tipo de cambio cerrará el 2025 entre S/3,40 y S/ 3,50 por dólar, en promedio.

Sin embargo, el proceso electoral del 2026 podría presionar al alza el precio del dólar, dependiendo del comportamiento de las encuestas y del clima político.

Pasadas las elecciones, y con la Reserva Federal reduciendo su tasa de interés de referencia, el sol podría volver a fortalecerse, situándose entre S/3,35 y S/3,45 por dólar hacia fines del 2026.

El banco advierte que el rumbo del tipo de cambio dependerá también de quiénes asuman la conducción de las principales instituciones económicas del país.