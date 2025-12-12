Banco de la Nación amplía plazos de créditos con tasas preferenciales de 9,9% para trabajadores del sector público: ¿cómo acceder a la promoción en diciembre?

Banco de la Nación extiende su campaña con tasas preferenciales hasta el 31 de diciembre | Foto: Andina/ Composición LR

Banco de la Nación extiende su campaña con tasas preferenciales hasta el 31 de diciembre | Foto: Andina/ Composición LR

Todas las personas interesadas en obtener un préstamo por Navidad 2025 tienen una nueva oportunidad. El Banco de la Nación extendió hasta el 31 de diciembre de este año el plazo de la campaña para solicitar préstamos del producto MultiRed que ofrece créditos con tasas preferenciales que van del 9,99% al 11,59%.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En declaraciones recogidas por Andina, el subgerente de Banca Personal del Banco de la Nación, Piero Flores Miranda, comentó que la campaña comenzó a mediados de octubre y fue programada, en un primer momento, hasta finales de noviembre. Sin embargo, ahora estará vigente hasta el 31 de diciembre para que los empleados del sector público, así como las personas pensionistas que lo requieran, puedan solicitarla en cualquier agencia.

TE RECOMENDAMOS Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Campaña del Banco de la Nación 2025

En sus declaraciones, Piero Flores señaló que acceder a este préstamo ha sido útil para que muchas personas puedan cubrir diversos gastos, entre ellos estudios, atención médica y actividades recreativas. “Es un producto de libre disponibilidad”, precisó.

Montos: De S/300 a S/99,999, tal como se detalla en su web oficial

Plazos: De 24 a 60 meses

TEA: 9,99% a 60 meses o 11,59% a 24 meses

TCEA: 11,57% (sujeta al monto y plazos)

Requisitos para poder acceder a la campaña de préstamo del Banco de la Nación

Tarjeta Débito BN activa.

Documento de identidad vigente:

Para personas peruanas: presentar el DNI original. Para personas extranjeras: presentar original y copia del carné de extranjería.

Última boleta de pago:

Puede ser física o virtual. Debe tener una antigüedad no mayor a cuatro meses.

Para trabajadores CAS:

Si ingresaron a partir del 10 de marzo de 2021 , deben acreditar al menos 13 meses de antigüedad laboral. Para ello, deben presentar el contrato original y/o las adendas , o copias fedateadas de estos documentos. Si ingresaron antes del 10 de marzo de 2021 , este requisito no es obligatorio.

, deben acreditar al menos 13 meses de antigüedad laboral. Para ello, deben presentar el , o copias de estos documentos. Si ingresaron , este requisito no es obligatorio. Evaluación crediticia:

La calificación en la central de riesgos de la SBS debe ser: Normal , No definida o No reportado .

, o . Para renovación del préstamo:

No deben existir registros de problemas de pago previos con el Banco de la Nación.

Respecto al proceso de pago del crédito, Flores precisó que quienes acceden al préstamo MultiRed no necesitan acercarse a una ventanilla para realizar los pagos. Explicó que el cobro se realiza automáticamente desde la cuenta de ahorros del cliente de acuerdo con un cronograma establecido, lo que elimina la necesidad de hacer desplazamientos.

PUEDES VER: Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Evaluación para obtener tu préstamo del Banco de la Nación 2025

Piero Flores indicó que cada solicitud de préstamo pasa por un proceso de evaluación cuyo objetivo es determinar la capacidad de endeudamiento de la persona solicitante. Además, aclaró que, si bien la campaña ofrece plazos de pago que van de 24 a 60 meses, cada caso se analiza de manera individual. Esta evaluación se aplica tanto a trabajadoras y trabajadores del sector público como a personas pensionistas. Detalló que, bajo esta modalidad, el monto promedio de los préstamos es de S/20.000 por cliente y que el plazo más frecuente es de 48 meses, entre los 600.000 créditos aprobados.