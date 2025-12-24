Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial establecido por el MEF | Foto: Andina/ Composición LR

Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial establecido por el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual de pagos para el Año Fiscal 2026, el cual establece las fechas para el abono mensual de sueldos y pensiones en la administración pública. Según lo dispuesto, las remuneraciones de enero se depositarán en la segunda semana del mes, manteniendo el mismo orden que se aplica para los pensionistas.

Estas operaciones se ejecutarán a través del Banco de la Nación, que asignará los días específicos a cada entidad del Estado. Además, mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se oficializó el cronograma de pagos de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990, con fondos provenientes del presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – enero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos en la tercera semana de enero, siguiendo el mismo orden aplicado a los pensionistas. Las transferencias se harán a través del Banco de la Nación, conforme al cronograma oficial asignado a cada entidad estatal.

Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial , Ministerio Público , Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia , Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – enero 2026

Las pensiones para jubilados del sector público serán depositadas por el Banco de la Nación en las fechas establecidas por el MEF. El abono se realizará según la institución o ministerio al que haya pertenecido cada persona beneficiaria.