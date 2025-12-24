HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Economía

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los sueldos y pensiones de los trabajadores del sector público se pagarán desde la segunda semana de enero, de acuerdo con el cronograma oficial.

Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial establecido por el MEF
Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial establecido por el MEF | Foto: Andina/ Composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual de pagos para el Año Fiscal 2026, el cual establece las fechas para el abono mensual de sueldos y pensiones en la administración pública. Según lo dispuesto, las remuneraciones de enero se depositarán en la segunda semana del mes, manteniendo el mismo orden que se aplica para los pensionistas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Estas operaciones se ejecutarán a través del Banco de la Nación, que asignará los días específicos a cada entidad del Estado. Además, mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se oficializó el cronograma de pagos de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990, con fondos provenientes del presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

TE RECOMENDAMOS

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

lr.pe

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – enero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos en la tercera semana de enero, siguiendo el mismo orden aplicado a los pensionistas. Las transferencias se harán a través del Banco de la Nación, conforme al cronograma oficial asignado a cada entidad estatal.

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder JudicialMinisterio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
  • Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
  • Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

PUEDES VER: ProInversión adjudicará más de US$2.500 millones que beneficiarán a 8 regiones del país, ¿cuáles son?

lr.pe

Cronograma de pago de pensiones del sector público – enero 2026

Las pensiones para jubilados del sector público serán depositadas por el Banco de la Nación en las fechas establecidas por el MEF. El abono se realizará según la institución o ministerio al que haya pertenecido cada persona beneficiaria.

  • Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Energía y Minas.
  • Viernes 16 de enero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Lunes 19 de enero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y RENIEC.
  • Martes 20 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Notas relacionadas
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Sueldo y aguinaldo de diciembre 2025: revisa las fechas de pago para trabajadores y pensionistas del Estado

Sueldo y aguinaldo de diciembre 2025: revisa las fechas de pago para trabajadores y pensionistas del Estado

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario de atención de los bancos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

LEER MÁS
MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: revisa las fechas que regirán en el 2026

MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: revisa las fechas que regirán en el 2026

LEER MÁS
Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Economía

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

Sueldo y aguinaldo de diciembre 2025: revisa las fechas de pago para trabajadores y pensionistas del Estado

Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025