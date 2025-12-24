Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los sueldos y pensiones de los trabajadores del sector público se pagarán desde la segunda semana de enero, de acuerdo con el cronograma oficial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual de pagos para el Año Fiscal 2026, el cual establece las fechas para el abono mensual de sueldos y pensiones en la administración pública. Según lo dispuesto, las remuneraciones de enero se depositarán en la segunda semana del mes, manteniendo el mismo orden que se aplica para los pensionistas.
Estas operaciones se ejecutarán a través del Banco de la Nación, que asignará los días específicos a cada entidad del Estado. Además, mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se oficializó el cronograma de pagos de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990, con fondos provenientes del presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – enero 2026
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los trabajadores del sector público recibirán sus sueldos en la tercera semana de enero, siguiendo el mismo orden aplicado a los pensionistas. Las transferencias se harán a través del Banco de la Nación, conforme al cronograma oficial asignado a cada entidad estatal.
- Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
- Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
- Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
- Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Cronograma de pago de pensiones del sector público – enero 2026
Las pensiones para jubilados del sector público serán depositadas por el Banco de la Nación en las fechas establecidas por el MEF. El abono se realizará según la institución o ministerio al que haya pertenecido cada persona beneficiaria.
- Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Energía y Minas.
- Viernes 16 de enero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Lunes 19 de enero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y RENIEC.
- Martes 20 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.