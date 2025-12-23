HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Este es el país que más compra pavita peruana en el mundo, pero ya desarrolla su propia variedad

Las exportaciones de pavita peruana muestran cambios significativos y el mercado anticipa una demanda fluctuante para los próximos años.

Las exportaciones peruanas de pavita alcanzaron 2,2 millones de dólares entre enero y octubre de 2025.
Las exportaciones peruanas de pavita alcanzaron 2,2 millones de dólares entre enero y octubre de 2025. | Foto: Avi News

Las ventas al exterior de pavita desde Perú sumaron 2,2 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, según datos de la Asociación de Exportadores (ADEX), marcando una caída en el volumen comparado con el año anterior. Además, Ecuador fue un importante mercado para el producto peruano, pero ahora ese país está avanzando en el desarrollo de su propia variedad para engorde, lo que podría cambiar el mapa de la demanda externa.

Aunque la carne de pavo peruana sigue siendo un producto importante, especialmente por su demanda en la temporada navideña, la tendencia reciente indica una transformación en el mercado regional. Al respecto, la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX señala que, si bien Ecuador sigue siendo el principal destino, su apuesta por producir internamente pone fin al dominio tradicional del pavo peruano en esa plaza.

Ventas de pavita y pavo peruano al exterior en 2025: Ecuador lidera exportaciones

En el 2025, Ecuador continuó siendo el principal mercado para el pavo peruano absorbiendo más del 90% de la demanda externa, con compras que rondaron los US$2 millones. Sin embargo, los envíos a este país disminuyeron más del 30% en comparación con 2024, mientras que el sector avícola ecuatoriano avanza en el desarrollo de su propia genética de pavo de engorde.

Por otro lado, Bolivia se posicionó como el segundo destino, con adquisiciones que superaron los US$140 mil, aunque experimentó una caída cercana al 50%. Finalmente, Haití se destacó en el tercer lugar al recibir su primer embarque en octubre, gestionado por Redondos S.A., lo que marcó su entrada en la lista de compradores internacionales.

Así mismo, la carne de pavita comprometió el 90% de los despachos totales y alcanzó 2,13 millones de dólares. La mayoría de envíos se realizó desde Lima a través de transporte aéreo y marítimo. Algunas de las empresas comprometidas son San Fernando S.A., Corporación Granjas del Perú S.A.C. y Redondos S.A. Además, julio y agosto fueron los meses con mayor movimiento.

¿Cuáles son los países que más consumen pavo?

De acuerdo a The Poultry Site, la demanda del pavo es superior en algunos países de Europa y América, pero su consumo per cápita puede varias por su estacionalidad y sus diferentes festividades:

  • Israel (más de 13 kilos por persona durante un año)
  • Hungría (9 kilos)
  • Estados Unidos (7,3 kilos)
  • Chile (2,7 a 3,7 kilos)
  • Brasil (2 kilos)
  • Perú (1,45 kilos)
  • México (1,2 kilos).
