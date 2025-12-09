¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Hoy, martes 9 de diciembre del 2025, las amas de casa del Perú inician el día con una pregunta clave antes de ir al mercado: ¿cuánto cuestan hoy los alimentos para preparar la comida del día? La República recorrió los mercados de Lima, Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno, Tacna, Piura, Trujillo, Chiclayo, e Iquitos para verificar los precios del pollo, la papa, el huevo, las verduras y los abarrotes esenciales para el menú familiar de la semana.

A continuación, te mostramos los precios actualizados de la canasta básica por ciudad, con la información que realmente importa para quienes compran día a día.

POLLO (KG) PAPA (KG) CEBOLLA (KG) LIMÓN (KG) HUEVO (DOCENA) ARROZ LIMA 9,40 1,80 1,50 2,00 13,50 4,80 PIURA 9,00 1,50 1,50 --- --- 3,50 TRUJILLO 6,90 1,50 3,00 --- --- 3,50 CHICLAYO 9,80 2,00 2,00 3,00 6,00 3,00 AREQUIPA 10,50 2,50 2,50 4,00 6,00 3,80 CUSCO 9.80 2,00 1,50 --- --- 4,40 JULIACA 10,50 3,50 2,00 5,00 4,00 4,50 PUNO 9,00 --- 2,50 --- --- 5,00 TACNA 9,00 --- --- --- --- --- IQUITOS 15,00 3,50 3,00 5,00 6,00 3,00

OTROS PRODUCTOS / VARIACIÓN HOY AYER TOMATE (KG) --- --- ZANAHORIA (KG) --- --- PESCADO (JUREL) --- --- MANZANA (KG) 3,00 --- PLÁTANO SEDA (MANO) 3,80 --- FRESA (KG) 2,00 ---

Canasta básica en mercados de Lima

En el mercado de Chacra Colorada en Breña, el precio del kilogramo de pollo es de S/9,40, mientras que el del jurel es de S/8 por kilo. La papa tiene un costo desde S/1,80 por kilogramo. Entre las verduras, la cebolla cuesta S/13,50 el kilo, el tomate S/4,50 y la zanahoria S/2. Los huevos tienen un valor de S/13,50 por una docena (12 unidades). Asimismo, el arroz se encuentra a S/13,50 por kilo. En cuanto a las frutas, la manzana se ofrece a S/4, el plátano a S/3,50 y las fresas a S/9,00.

Canasta básica en el norte del Perú: precios en Piura, La Libertad y Lambayeque

La República también recorrió mercados del norte del Perú: Piura, Trujillo y Chiclayo. Los precios son los siguientes:

Piura: en el mercado Modelo, el pollo se incrementó levemente a S/9 el kilo, mientras que la papa se vende a S/1,50 en su tipo blanca y S/2 en canchán, al igual que la cebolla. El limón se mantiene a S/2 la cuartilla (25 unidades) y la jaba de huevos desde S/10. En este centro de abastos, el arroz continúa a S/3,50.

Trujillo: en el mercado La Hermelinda, el kilo de pollo bajó a S/6,90, la papa en su tipo Yungay se vende a S/1,50 y la cebolla a S/3. Igualmente, la cuartilla de limón se mantiene a S/1,50 (en tamaño pequeño) y la jaba de huevos entre S/9,50 y S/11. Finalmente, el arroz se ofrece en S/3,50.

Chiclayo: en el mercado municipal Antenor Orrego del distrito de La Victoria, el precio del kilo de pollo es de S/9,80. La papa yungay S/2. Entre las verduras, la cebolla cuesta S/2,00 y el limón tiene un valor de S/3. En la sección de abarrotes, los huevos tienen un costo de S/6 la docena (12 unidades) y el arroz se oferta desde S/3.

Canasta básica en el sur del Perú: precios en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna

La República también visitó mercados del sur del Perú: Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno y Tacna. Los precios son los siguientes:

Arequipa: en el mercado Palomar, el precio del kilo de pollo es de S/10,50. La papa canchan S/2,50. Entre las verduras, la cebolla cuesta S/2,50 y el limón tiene un valor de S/4. En la sección de abarrotes, los huevos tienen un costo de S/6 la docena (12 unidades) y el arroz, S/3,80.

Cusco: en el mercado Ccascaparo, el precio del pollo subió levemente a S/9,80 el kilo, la papa en su tipo canchán vale S/2 y la cebolla S/1,50. La cuartilla de limón subió a S/4 y la jaba de huevos a S/14. En este centro de abastos, el kilo de arroz extra cuesta S/4,40.

Puno: en el mercado Unión y Dignidad, el pollo se mantiene a S/9 el kilo, la res a S/19 y el pescado bonito a S/10. El kilo de zanahoria se ofrece a S/3 y el tomate a S/2,50, al igual que la cebolla. En abarrotes, el arroz y azúcar valen S/5 el kilo, mientras que la jaba de huevos se elevó a S/13 y el kilo de limón a S/5. En esta temporada, las frutas que más se venden son la manzana a S/5 el kilo, membrillo a S/4 y papaya a S/7 la unidad.

Tacna: en el mercado mayorista Miguel Grau, pollo continúa a S/9 el kilo. Por su parte, el kilo de zanahorita se vende a S/2,50; alverjas a S/4,50 y habas a S/2,50. La bandeja de huevos se mantiene entre S/8 y S/12, dependiendo del tamaño. En esta temporada, las frutas que más se ofrecen son la uva verde sin pepa a S/8 el kilo y la papaya norteña a S/3,50 la unidad. La aceituna se ofrece entre S/12 y S/16 el kilo.

Juliaca: en el mercado de Las Mercedes, el precio del kilo de pollo es de S/10,50. La papa canchan S/3,50. Entre las verduras, la cebolla cuesta S/2,00 y el limón tiene un valor de S/5. En la sección de abarrotes, los huevos tienen un costo de S/4 la docena (12 unidades) y el arroz, S/4,50.

Canasta básica en el oriente del Perú: precios en Loreto

La República también visitó mercados del oriente del Perú: Iquitos, Belén, Punchana, San Juan Bautista, entre otros, en la provincia de Maynas, región Loreto. Los precios son los siguientes:

Belén: en el mercado de Cardozo del distrito de Belén, el precio del kilo de pollo es de S/15. La papa canchan S/3,50. Entre las verduras, la cebolla cuesta S/3,00 y el limón tiene un valor de S/5. En la sección de abarrotes, los huevos tienen un costo de S/6 la docena (12 unidades) y el arroz, S/3.

Factores que impulsan las diferencias de precios

En la selva, los costos son más elevados por el transporte fluvial o aéreo. En la sierra sur impacta el clima, menor producción y estacionalidad. En la costa norte, mayor estabilidad en pollo y huevo debido a su cercanía a centros avícolas.

Recuerda comparar antes de comprar: pequeñas diferencias pueden ayudar a que tu menú familiar rinda más durante toda la semana.

(Con información de corresponsales)