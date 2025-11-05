Trabajadores públicos en Perú tendrán bono extraordinario y aumento de sueldo desde 2026: estos regímenes serán los beneficiarios a nivel nacional

Trabajadores del sector público podrán recibir bono y aumento de sueldo en 2026. | Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público en Perú recibirán dos importantes beneficios a nivel nacional: un bono excepcional y un incremento salarial que empezarán a aplicarse desde el año 2026. Así lo estableció el Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, resultado de diversas reuniones entre los gremios sindicales del sector público y representantes del Gobierno.

De acuerdo con lo acordado, el bono excepcional será otorgado a partir de enero de 2026 y consistirá en un pago único de 100 soles. Asimismo, se aprobó un aumento salarial de 100 y 50 soles para determinados regímenes laborales.

Trabajadores del sector público tendrán bono de 100 soles

El bono de 100 soles que aplicará para los trabajadores del sector público desde enero de 2026 podrán beneficiar a distintos regímenes. Entre ellos están aquellos bajo los decretos legislativos: N.º 276, N.º 728, N.º 1057.

Sin embargo, no serán los únicos en recibir el beneficio, también se estipula a aquellos trabajadores de la Carrera Especial Pública Penitenciaria (Ley N.º 29709) y el Servicio Diplomático (Ley N.º 28091), abarcando a servidores del Gobierno Nacional, regional y local.

Aumento de sueldo para el sector público desde 2026: estos son los trabajadores beneficiarios

Tal como se precisó en el Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, los trabajadores públicos podrán acceder desde el año 2026 al aumento de sueldo de 50 y 100 soles. Por lo que, aquellos regímenes laborales del sector público que se beneficiarán con el incremento salarial de 100 soles son los comprendidos en el Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS) y la Ley N.º 29709, correspondiente a la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Por otro lado, quienes reciban el aumento de 50 soles dentro de sus sueldos serán los trabajadores públicos bajo el Decreto Legislativo N.º 728 y la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil. Es importante señalar que, quienes reciban el aumento de sueldo serán aquellos que como máximo reciban un pago de hasta S/15.600.