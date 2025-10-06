HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Aumento de sueldo para trabajadores del sector público en Perú: estos regímenes se beneficiarán y cobrarán a partir de 2026

Los trabajadores del sector público en Perú recibirán un aumento de sueldo a partir de 2026, tras un acuerdo entre centrales sindicales y el Poder Ejecutivo. El incremento beneficiará a cerca de 600 mil servidores públicos.

Trabajadores del sector público podrán tener aumento de sueldo a partir de 2026.
Trabajadores del sector público podrán tener aumento de sueldo a partir de 2026. | Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público en Perú podrán recibir un aumento de sueldo a partir del año 2026, tras los acuerdos alcanzados entre las centrales sindicales del sector público y el Poder Ejecutivo durante la firma del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026. Este pacto beneficiaría a cerca de 600 mil servidores públicos de distintos regímenes laborales.

En esa línea, según lo acordado, el incremento sería de 100 y 50 soles en la remuneración mensual, además de la entrega de un bono excepcional del mismo monto, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los trabajadores y mejorar sus condiciones económicas.

Trabajadores del sector público tendrán aumento de sueldo en 2026: ¿quiénes se benefician?

Los regímenes laborales del sector público que se beneficiarán con el incremento salarial de 100 soles son los comprendidos en el Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS) y la Ley N.° 29709, correspondiente a la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Asimismo, el convenio establece un aumento de 53 soles para los trabajadores públicos que laboran bajo el Decreto Legislativo N.° 728 y la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

Este ajuste salarial será aplicable a los servidores que perciban una remuneración mensual de hasta S/ 15.600, con el objetivo de equilibrar los ingresos y fortalecer el reconocimiento al personal estatal en sus distintas modalidades laborales.

Trabajadores públicos podrán recibir bono de 100 soles

Además del aumento de sueldo para trabajadores del sector público, según la Ley de Presupuesto, se establece la entrega de un bono de S/100, que será de carácter excepcional y otorgada por única vez a partir de enero de 2026.

Este beneficio alcanzará a los trabajadores del Estado pertenecientes a los regímenes del Decreto Legislativo N.º 276, N.º 728, N.º 1057, la Ley del Servicio Civil (N.º 30057), la Carrera Especial Pública Penitenciaria (Ley N.º 29709) y el Servicio Diplomático (Ley N.º 28091), abarcando a servidores del Gobierno Nacional, regional y local.

Asimismo, se precisa que este bono no tiene carácter remunerativo, no está sujeto a cargas sociales, no es pensionable y no se incluye en el cálculo de beneficios laborales. 

