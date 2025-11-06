HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Economía

Presidente de Confiep: "Hay que retomar en este gobierno el mecanismo técnico para definir aumento del sueldo mínimo"

Entrevista. El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirma que el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado debe volver a funcionar durante el gobierno de José Jerí.

Jorge Zapata, presidente de Confiep, señala que solo quedan las cifras macroeconómicas, las cuales son bien vistas por los inversionistas.
Jorge Zapata, presidente de Confiep, señala que solo quedan las cifras macroeconómicas, las cuales son bien vistas por los inversionistas. | Confiep

Desde los pasillos del CADE Ejecutivos 2025, Jorge Zapata, presidente del gremio más poderoso del país, Confiep, acepta conversar con La República. Afirma que lo único que queda son los números macroeconómicos, puesto que "nuestro sistema político no da confianza". Anuncia que se retomará la mesa técnica en este gobierno para definir incrementos del sueldo mínimo, y que el Ejecutivo avance en acuerdo tripartito con trabajadores y empleadores. Además, dice que para avanzar con grandes proyectos como Chancay y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez solo se necesita liderazgo.

¿Qué mensaje da el ausentismo de la mayoría de precandidatos presidenciales invitados en CADE 2025?

MENORES CON CÁRCEL Y CONGRESO BUSCA CENSURAR LA "CRISTOFOBIA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Da un mensaje muy negativo para ellos. Yo creo que un candidato a la presidencia tiene que enfrentar las preguntas de un panel, explicar sus planes de gobierno, sus planes de trabajo, sus propuestas, y someterse al público, que quiere saber qué piensan. Me parece muy negativo para ellos que no tengan esa apertura. Diera la impresión de que no conocen los temas, no dominan, no tienen planes ni propuestas.

PUEDES VER: SBS: "Hasta tres competidores han mostrado su interés de ingresar al mercado de fondo de pensiones"

La encuesta de Ipsos mostrada en este CADE muestra que la delincuencia ha pasado a ser la principal preocupación de los empresarios, desplazando a la corrupción. ¿Cómo interpreta este cambio?

Es claro el escenario. La gente está viviendo en carne propia y sufriendo mucho esta ola de delincuencia e inseguridad. La gente no puede emprender, está cerrando negocios, las extorsiones han crecido, se están asesinando cinco o seis personas por día en el país. Es dramático y terrible.

—¿Cómo evalúa las acciones del presidente interino José Jerí?

Yo creo que ha dado un paso importante al asumir el liderazgo en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Al declarar que él, como presidente de la República, asume ese liderazgo, ha dado un buen paso. Además, algunas medidas que se han tomado son interesantes. Es importante aglutinar a los otros poderes del Estado, porque este es un trabajo que deben hacer en conjunto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sobre todo el Ministerio Público. Hay que unir a los tres poderes porque esta es una tarea ardua y que necesita del concurso de las máximas autoridades.

— Como grupo empresarial más grande del país, ¿Qué expectativas tienen de cara al próximo año y a las elecciones?

Nosotros esperamos —y ese ha sido el mensaje en este CADE— que tenemos que involucrarnos más. Nuestras instituciones están deterioradas, nuestro Congreso está desprestigiado, pero eso no se soluciona poniéndose de costado, sino participando y apoyando a la gente de buena voluntad, comprobada y honesta, que quiera asumir retos.

—En el plano económico, ¿qué medidas considera urgentes para reactivar la economía y sentar bases para el próximo año?

Hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Nosotros tenemos un proceso de desinstitucionalización muy fuerte. Nuestras instituciones no dan confianza, nuestro sistema político tampoco da confianza, puesto que es impredecible y poco confiable. Lo único que nos queda son nuestros números macroeconómicos, nuestras cifras, que sí son vistas con buenos ojos por los inversionistas y en general en el entorno internacional. Entonces, si perdemos eso, lo perdemos todo. Es lo único que nos queda.

Hay que cuidar esa estabilidad y parte de eso es cuidar el déficit fiscal. Por eso hay que ponerle un freno inmediato a estos proyectos populistas que vienen del Congreso, porque van a deteriorar el único activo que tenemos.

Usted mencionó la importancia de cuidar el déficit fiscal para no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el Consejo Fiscal ha advertido sobre el impacto que podrían tener algunas leyes tributarias impulsadas desde el Congreso, como la reducción del IGV para restaurantes o peluquerías, o incluso la nueva ley agraria que ya se aprobó, ¿No cree que estos beneficios tributarios carecen de sustento?

Mire, yo soy de la idea de que en el Perú tenemos que tender a una reducción de la carga tributaria para los formales y buscar que mucha gente que hoy no tributa lo haga. Si tienes un buen estudio económico que demuestra que una reducción tributaria te permite generar más ingresos, esas medidas son saludables. Por ejemplo, a comienzos de este siglo exportábamos 500 millones de dólares en productos agrarios. Hoy exportamos 12.500 millones. Eso significa un salto gigante en la tributación. Aun bajando la tasa, hay una multiplicación importante. A eso deberíamos tender a que la producción se multiplique y eso va a multiplicar los ingresos del fisco. Hay que recordar que el sector agrario también ha sido castigado con el bono beta y algunas otras medidas que les han quitado competitividad.

— ¿Y qué me dice respecto al estudio del equipo técnico del MEF —ojo no me refiero a la posición del exministro porque este decía otra cosa— que advertía que las reducciones tributarias, como la ley Chlimper 2.0 terminaban beneficiando principalmente a las grandes empresas?

No he tenido la oportunidad de leer ese estudio, pero sí te puedo decir que tenemos que estimular a que la economía crezca, a que los negocios crezcan. Es la única forma de desarrollarnos como país. Entre 2000 y 2013, el Perú crecía 5, 6 o 7%, y pudimos sacar al 35% de peruanos de la pobreza. Hay que seguir ese camino. Y si le damos las mayores facilitades al sector privado para que jale la locomotora del crecimiento y desarrollo. Hay que estar de acuerdo con esas medidas.

Y no nos olvidemos que el Estado ha crecido siete veces en 20 años: en 2003 el presupuesto público era 35 mil millones; hoy es 260 mil millones. Estoy seguro de que no se ha multiplicado por siete la calidad de los servicios. Hay que reducir la grasa del Estado y hacerlo más eficiente.

En materia de proyectos estratégicos, este mes se cumple un año de la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, ya tenemos un hub, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. En cuanto al primero, no se ha aprobado hasta la fecha el Plan de Desarrollo Urbano, por ejemplo. ¿En qué estamos fallando?

Esa es una muestra clarísima de lo mal que funciona nuestro Estado. No es posible que tengamos un puerto de nivel mundial y que a su alrededor tengamos calles por las que no se puede ni circular. Tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo la vía de evitamiento para llegar y salir del puerto en tiempos adecuados. Es decir, las inversiones privadas funcionan pero todo depende del planeamiento urbano y del Estado no funciona. Lo mismo ocurre con el aeropuerto Jorge Chávez y con el puerto del Callao.

No se aprobó el PDU por disputas entre el alcalde de Huaral y de Chancay, pero al final de cuentas, ¿Percibieron que faltó ese liderazgo de parte del gobierno de Dina Boluarte?

Sin duda. Si dos alcaldes no se pueden poner de acuerdo en resolver un tema tan importante, tiene que haber un liderazgo desde más arriba que los alinee. Faltó liderazgo.

Respecto al sueldo mínimo, entiendo que Confiep y la CGTP elevaron cartas al Ministerio de Trabajo para concretar el mecanismo técnico de la Remuneración Mínima Vital ¿Qué ha pasado, por qué no se han vuelto a reunir?

Hay que retomar. Esa es una mesa importantísima para que, de manera técnica y con un diálogo tripartito entre trabajadores, Estado y empleadores, consensuemos un mecanismo adecuado para la Remuneración Mínima Vital.

¿Esto podría impulsarse durante el actual gobierno?

Sí, claro que sí. El gobierno de transición no significa que debamos cruzarnos de brazos y esperar al próximo gobierno para empezar a hacer cosas. Y eso el presidente Jerí lo ha entendido. En los mensajes que ha dado, ha dicho que este no es un gobierno inmóvil, a pesar de ser un gobierno de transición.

¿Por qué tipo de candidato apostará el sector privado en las elecciones de 2026?

Bueno, hay libertad. No creo que todo el sector privado tenga un mismo perfil de candidato. Pero, si me haces una pregunta personal, yo creo que deberíamos apostar por un candidato con liderazgo, pero dialogante, no polarizante, que crea en la iniciativa privada, que entienda que el Estado está funcionando muy mal y hay que reformarlo absolutamente, que crea en la meritocracia y en llevar el Estado a las zonas donde no llega, pero con eficiencia, crea en la meritocracia del Estado, es lo que yo apostaría.

— ¿Julio Velarde debería continuar? Porque más allá de la figura personal, está una institución meritocrática como el BCR. Y, si finalmente decide retirarse —como él mismo ha insinuado al señalar su cansancio para un nuevo periodo—, no habría mayor problema?

Yo creo que hay que agradecerle muchísimo por lo que ha hecho en los últimos 15 o 16 años al frente del BCR. Es una institución modelo. Si queremos el ejemplo de cómo funciona el Estado, no tenemos que irnos a otro país o a buscar en las bibliotecas, ahí está. Si él ya está pensando en su retiro, yo creo que la institucionalidad del BCR y los buenos economistas que hay en el país van a continuar con esa ruta.

