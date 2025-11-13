HOYSuscripcion LR Focus

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio tras presunta negligencia     
Congreso contra IDL y CNDDHH: la verdadera intención de ley APCI | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Afiliados podrán ingresar sus solicitudes de retiro de hasta 4 UIT mediante los enlaces habilitados por las AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo, con su DNI y una cuenta bancaria.

El retiro AFP empezóel el martes 21 de octubre y es 100% gratuito y virtual
El retiro AFP empezóel el martes 21 de octubre y es 100% gratuito y virtual | Foto: Andina/Composición LR

Para el octavo retiro AFP 2025, las plataformas oficiales de las mencionadas AFP ya están disponibles, permitiendo a los afiliados registrar su solicitud para acceder a un máximo de 4 UIT (equivalente a S/21.400) de sus fondos. La Asociación de AFP confirmó que el proceso será completamente digital y se desarrollará en etapas, de acuerdo a el último dígito del DNI del solicitante.

De acuerdo con el cronograma difundido, el registro de solicitudes inició el martes 21 de octubre de 2025. Desde esa fecha, los afiliados podrán acceder a las plataformas digitales de AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo, donde deberán rellenar el formulario en línea con su información personal y bancaria para solicitar el retiro parcial de su fondo de pensiones.

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Revisa los links oficiales de AFP Hábitat, Integra, Prima y Profuturo para tramitar el retiro

Las administradoras de fondos de pensiones del Perú han publicado los enlaces oficiales habilitados para el proceso de registro del octavo retiro AFP. Cada plataforma permitirá que los afiliados ingresen su solicitud de manera sencilla, utilizando únicamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los portales web oficiales son los siguientes:

A través de estas plataformas, cuando sean habilitadas, los afiliados podrán realizar el trámite 100% en línea, sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Una vez enviada la solicitud, la AFP correspondiente verificará los datos y procederá al desembolso en la cuenta indicada por el afiliado dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de registro.

Profuturo AFP precisó que el Banco de la Nación solo atenderá los desembolsos de afiliados domiciliados en zonas donde sea la única entidad financiera disponible. Además, se recomienda ingresar el número de cuenta no interbancario, ya que este será utilizado para efectuar el depósito.

Links oficiales para solicitar el retiro AFP 2025. Foto: Asociación de AFP

Links oficiales para solicitar el retiro AFP 2025. Foto: Asociación de AFP

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

Registro del octavo retiro AFP 2025: fecha de inicio y pasos para enviar la solicitud en línea

El proceso de inscripción comenzará el 21 de octubre y se realizará de forma gradual, considerando el último número del DNI. Cada afiliado deberá ingresar a la web de su AFP en la fecha correspondiente y llenar el formulario digital con los siguientes datos: número de DNI, nombre completo, teléfono, correo electrónico y número de cuenta bancaria donde desea recibir el dinero.

Quienes no puedan presentar su solicitud dentro del plazo asignado, tendrán un periodo adicional del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026 para completar el trámite. El monto autorizado —hasta 4 UIT equivalentes a S/21.400— se podrá solicitar total o parcialmente, según la decisión del aportante.

Prima AFP se prepara para la habilitación del link de retIro se habilitará el 21 de octubre. Foto: Andina

Prima AFP se prepara para la habilitación del link de retIro se habilitará el 21 de octubre. Foto: Andina

Retiro AFP 2025: conoce las entidades financieras habilitadas para recibir hasta S/21.400 en octubre

Cronograma oficial de solicitudes según el número de DNI y plazos de pago establecidos

Según la programación oficial, las solicitudes deberán presentarse en las siguientes fechas:

  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (reingreso: 20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026

El pago del retiro se realizará en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, a través de la entidad bancaria seleccionada. Los afiliados podrán verificar el estado de su trámite en los mismos portales web de sus respectivas AFP.

