Desde este jueves 18 de diciembre, 31.794 fonavistas, que pertenecen al Grupo de Pago N° 22, accederán al proceso de devolución de aportes que tutela la Comisión Ad Hoc del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Dicha decisión se hizo oficial a partir de la publicación del padrón nacional de beneficiarios en el diario El Peruano.

Dentro de este grupo están incluidos los exaportantes que nunca habían aparecido en listas anteriores, aquellos registrados en Conadis, pensionistas de invalidez de la ONP y personas con enfermedades graves o terminales. El dispositivo autoriza además a la Secretaría Técnica a efectuar las acciones financieras necesarias para atender este reembolso, que contará con un financiamiento de S/102 millones 182.815,90.

De acuerdo con Pablo Palacios, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, antes de ir al Banco de la Nación, los fonavistas deben verificar si están incorporados en la lista 22 a través de la página web de la entidad o también pueden comunicarse al Aló MAC (opción 1800) y a la central telefónica 01 640-8655.

“Si es que han salido en la relación de la página web o les han confirmado por teléfono, pueden ir directamente al Banco de la Nación para cobrar, no es necesario contar con el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD)”, declaró el funcionario a la agencia Andina.

Devolución Fonavi: cronograma del Banco de la Nación

Como es de conocimiento público, los grupos de pago para nuevos beneficiarios de la devolución de aportes del Fonavi estaban limitados por rangos, de acuerdo con su edad. No obstante, la lista 22 no estará sujeta a este criterio, ya que el padrón publicado en el diario El Peruano es menor a las 32.000 personas, lo que permite que no hayan restricciones.

En el grupo de quienes accederán a su dinero se encuentran también los exfonavistas en evaluación por obras de agua y préstamos de calaminas que fueron incorporados por acuerdos de la Comisión Ad Hoc fechados en febrero y junio del 2024. Antes de acercarse a un agencia del Banco de la Nación, los beneficiarios deben tener en cuenta el cronograma confeccionado a partir del último dígito del DNI:

Jueves 18 de diciembre: exfonavistas con número de DNI que termina en 0 y 1.

Viernes 19 de diciembre: exfonavistas con número de DNI que termina en 2 y 3.

Lunes 22 de diciembre: exfonavistas con número de DNI que termina en 4 y 5.

Martes 23 de diciembre: exfonavistas con número de DNI que termina en 6 y 7.

Miércoles 24 de diciembre: exfonavistas con número de DNI que termina en 8 y 9.

Lunes 29 de diciembre: presentación y registro de herederos de fonavistas fallecidos

De acuerdo con la Secretaría Técnica del Fonavi, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya se logró concretar la devolución a más de 1 millón 200.000 exaportantes, para lo cual se ha destinado más de S/3.300 millones basados en los padrones oficiales.

Perspectivas hacia el 2026

En opinión de Jorge Milla, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenafp), se deberían aprobar tres nuevos grupos de pago en el 2026, es decir, dos reintegros y una lista adicional. En total, el número de beneficiarios podría ascender a una cifra superior a los 360.000, tomando en cuenta el proceso de devolución de este año.

No obstante, existe una limitación. La Ley de Presupuesto Público aprobada por el Congreso solo contempló S/385 millones, a pesar de que la misma unidad ejecutora de la PCM había estimado, de acuerdo a un informe técnico, que se requerían S/1.200 millones para agilizar la devolución de aportes del Fonavi.

"Necesitamos generar mayor presupuesto para el próximo año. Como ya está aprobada la ley, haremos la gestiones necesarias orientadas al crédito suplementario porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que, si los recursos son insuficientes, el Estado puede utilizar los fondos de emergencia para cumplir con la ley de devolución de aportes", sentenció.