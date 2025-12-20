El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que, desde este lunes 22 de diciembre, se pagará a 6.505 nuevos inscritos en Pensión 65. Este listado extraordinario se elaboró a partir de la emisión de una Relación de Usuarios Adicional (RUA), con el objetivo de facilitar la inclusión de más personas adultas mayores a nivel nacional que buscan acceder a su subvención económica.

¿A qué agencia de banco podrán acercarse los beneficiarios a cobrar su subvención económica?

Los beneficiarios del programa Pensión 65 pueden acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación para cobrar S/350, monto correspondiente a su subvención económica. Esta entrega busca brindar un mayor respaldo financiero a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los departamentos que más beneficiarios se han registrado al programa Pensión 65?

A través del programa Pensión 65, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) detalló los departamentos con mayor cantidad de personas usuarias registradas. Entre ellos figuran Lima (1.468), Piura (613) y Cajamarca (525). Otros departamentos que también destacan por su número de beneficiarios son La Libertad, Junín, Cusco, Puno, Lambayeque y San Martín.

En la actualidad, Pensión 65 atiende a un total de 824.351 personas beneficiarias, quienes no solo reciben el abono económico, sino que también cuentan con el respaldo de iniciativas de protección social dirigidas a las personas adultas mayores.

¿Qué beneficios reciben las personas inscritas a la Pensión 65?

Las personas beneficiarias, además de recibir el subsidio económico, acceden a acompañamiento en salud y apoyo a emprendimientos basados en conocimientos tradicionales, así como a la entrega de lentes con protección UV y para visión cercana. Estas acciones contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Si deseas saber si eres de beneficiario de la Pensión 65 puedes verificarlo accediendo al siguiente link.