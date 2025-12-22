Estos son los horarios de atención de BCP, Interbank, Banco de la Nación y Scotiabank. | Foto: composición LR/TEC Management/Peru.com/UCSP/iupana

Estos son los horarios de atención de BCP, Interbank, Banco de la Nación y Scotiabank. | Foto: composición LR/TEC Management/Peru.com/UCSP/iupana

El horario de atención en los principales bancos del Perú, como otros establecimientos comerciales, podría cambiar este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. Como cada Navidad, las entidades financieras sufrirían cambios por los feriados y por la menor actividad comercial en estas fechas. Por ello, varias personas se preguntan si las instituciones bancarias operarán con normalidad en medio de las celebraciones de fin de año.

¿Qué bancos atenderán el 24 y 25 de diciembre?

Entidades como el BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación, tendrán horarios de atención especiales durante estas fechas. Por lo general, los horarios de atención de los días 24 y 25 de diciembre suelen seguir un mismo patrón respecto a otros años, con jornadas reducidas en la víspera de Navidad y cierre total el día de Navidad.

A continuación, se detallan los ajustes establecidos por cada entidad para estas fechas, a fin de que los usuarios organicen sus operaciones bancarias con anticipación y eviten contratiempos durante los feriados.

BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP) atiende con normalidad el miércoles 24 de diciembre, de 9.00 a. m. a 6.00 p. m. No obstante, el jueves 25 de diciembre, al ser feriado, no habrá atención presencial en agencias. Ese día, solo estarán disponibles los canales digitales las 24 horas, como la aplicación móvil, la banca por internet y los cajeros automáticos.

Interbank

La programación de atención de Interbank suele modificarse en fechas festivas. De mantenerse el esquema de años anteriores, el miércoles 24 de diciembre las agencias abrirían de 9.00 a. m. a 1.00 p. m., mientras que el jueves 25 no habría atención a nivel nacional por tratarse de un feriado por Navidad.

Scotiabank

De seguir el esquema previsto, Scotiabank atendería en horario especial el miércoles 24 de diciembre del 2024. Su red de oficinas abriría de 8.30 a. m. a 2.00 p. m. Asimismo, se precisó que el jueves 25 de diciembre no habría atención en las oficinas. En tanto, el servicio de call center estaría disponible de 6.00 a. m. a 8.00 p. m.

Banco de la Nación

El Banco de la Nación indicó que, de mantenerse el esquema habitual, el miércoles 24 de diciembre atendería en horario especial. Ese día, sus agencias a nivel nacional abrirían de 9.00 a. m. a 3.00 p. m., en cumplimiento de la jornada reducida por las celebraciones navideñas. En tanto, el jueves 25 no habría atención debido al feriado por Navidad.