Sueldo mínimo en Perú: CGTP y Confiep piden al Ministerio de Trabajo concretar mecanismo técnico para futuros aumentos de la RMV

Cuatro meses después del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.130, el proceso para institucionalizar el mecanismo técnico de ajuste del piso salarial sigue estancado. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) han solicitado, mediante cartas, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que retome el diálogo para definir y aprobar este procedimiento, en cumplimiento de un acuerdo alcanzado en el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) en agosto de 2024.

La falta de avances mantiene en ciernes tanto a trabajadores como empresarios, quienes coinciden en que la revisión del salario mínimo para aumentos futuros debe desvincularse de decisiones políticas coyunturales y basarse en criterios técnicos tomando en cuenta factores como inflación y productividad, además que permitirá regular el cuánto, cuándo y cómo se realizarán los ajustes al sueldo básico.

A juicio del exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, el Ministerio de Trabajo está incumpliendo con el acuerdo establecido en el CNT. “Incluso con el agravante de que se lo están pidiendo las principales agrupaciones de empleadores y trabajadores. Me parece que no hay voluntad política”, anotó.

Para entrar en contexto, el 12 de agosto de 2024, el seno del CNT acordó encargar a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) culminar el proceso de institucionalización del mecanismo de ajuste del sueldo mínimo. La comisión debía entregar un informe técnico para definir un procedimiento periódico de revisión, con criterios socioeconómicos vinculantes como la inflación, la productividad y el empleo formal. Sin embargo, desde entonces no se ha concretado ni avanzado esta segunda parte del acuerdo.

A través de un oficio enviado al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, fechado el 21 de febrero de 2025, al cual este diario pudo acceder, la Confiep recordó que ya han transcurrido más de cuatro meses sin que se convoque a la comisión encargada. “Solicitamos respetuosamente que pueda atender nuestro pedido para convocar a la mencionada comisión a la brevedad posible”, se lee en la misiva firmada por el otrora presidente del gremio empresarial Alfonso Bustamante.

La CGTP, por su parte, también ha insistido en retomar las reuniones. “Es necesario que se institucionalice el incremento de la remuneración mínima para que los próximos aumentos se den de manera objetiva y no a criterio político de los gobiernos de turno”, señaló Gustavo Minaya, secretario general adjunto del gremio laboral.

La respuesta del MTPE

La República consultó al ministro de Trabajo Daniel Maurate sobre si convocará una agenda para deliberar este punto. Al respecto, el titular del MTPE aseguró que “ya hay un consenso para tener la norma” y que esta “ya está avanzada”. Acto seguido, defendió que el último aumento del salario mínimo se realizó considerando variables técnicas de la inflación y la producción, aunque admitió que hubo una demora en su implementación.

“Ha sido tan técnico y responsable que la formalidad ha crecido con el nuevo sueldo mínimo vital. La planilla se ha incrementado en 7,1%”, destacó.

No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a este diario que, internamente, el ministro ha dado entender su falta de interés en retomar la institucionalización del mecanismo, a pesar de los compromisos asumidos en el seno del Consejo Nacional del Trabajo.

Cuadros Luque explicó que el acuerdo del CNT establece claramente que primero debe concluirse el proceso de diálogo tripartito en la Comisión de Salario Mínimo. “El Ministerio de Trabajo no lo puede definir por su cuenta si es que primero no se sienta a dialogar con trabajadores y empleadores para llegar a un consenso. Si después de ese proceso no se alcanza un acuerdo, recién el Ministerio de Trabajo podría definir el mecanismo mediante un decreto supremo”, aclaró.

Largo proceso técnico

El primer mecanismo técnico de revisión del salario mínimo fue aprobado en el 2007 en el CNT. En 2022, con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se actualizó para adaptarlo a la realidad económica actual, sin desnaturalizar la esencia de los acuerdos iniciales.

La actualización planteaba simplificar y hacer más viable la aplicación del mecanismo, manteniendo como ejes centrales la inflación, la productividad laboral y el empleo formal como variables fundamentales para determinar futuros incrementos del salario mínimo.

Según Cuadros, de haberse aplicado estos criterios técnicos desde 2007, el salario mínimo en el Perú hoy podría estar en torno a S/1.330, sin generar ditoriones económicas.

“El aumento que hubo este año fue oportuno, dadas las condiciones de recuperación económica, pero el monto final se definió de manera arbitraria debido a la falta de criterios vinculantes”, indicó.

Además, precisó que el salario mínimo, pese al último incremento de S/105, sigue sin alcanzar la canasta básica familiar ni cubrir la línea de pobreza extrema, una clara muestra de que se necesitan ajustes más técnicos y periódicos.

Según el INEI, el costo de la canasta básica familiar de consumo (la que incluye alimentos y bienes esenciales) es de S/1.784 para una familia de cuatro personas.

Poder adquisitivo no recuperado

El ministro Maurate respondió a La República que con el último incremento del sueldo mínimo, “los trabajadores han podido recuperar el poder adquisitivo”, es decir la capacidad para comprar bienes y servicios. Sobre esta aparente mejora, entre el 2018 y 2024, el salario mínimo perdió un 14% de su valor real, mientras que el reciente aumento de S/105 solo permitió recuperar el 10%.

“Aún queda un déficit de 4% en el poder de compra de los trabajadores que ganan el salario mínimo”, explicó Cuadros.

“El consenso existe en que el diálogo debe retomarse. Si el Ministerio de Trabajo no convoca a la brevedad, no solo incumplirá el acuerdo del CNT, sino que seguirá dejando el salario mínimo al vaivén de decisiones políticas”, anotó.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone que la periodicidad de aplicación del mecanismo sea anual, que es la que predomina en Latinoamérica y en el mundo. “Así, los trabajadores no perderán poder adquisitivo por periodos extensos y los empleadores tendrían mayor predictibilidad”, afianzó.

Competencia exclusiva del MTPE

La política del salario mínimo es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo. Sobre este punto, no tiene competencia el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y tampoco el Congreso de la República.

El mecanismo de 2007, que fue actualizado por la OIT en 2022, ya recibió el visto bueno tanto del Ministerio de Trabajo como de las cuatro confederaciones sindicales que del CNT. “Solo faltaría la aprobación de los empleadores, o que estos propongan los ajustes que consideren pertinentes para debatir en la mesa. Hay que tener cuidado con que el MTPE no desconozca lo que ya validó en 2022”, alertó.