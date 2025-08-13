HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Economía

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Mediante las 'Alertas de consumo', Indecopi advirtió que ciertas marcas de autos presentan defectos de fábrica que pueden poner en riesgo la vida de los usuarios.

Fallas en vehículos como problemas en los airbag o fugas de gas podrían ocasionar graves accidentes.
Fallas en vehículos como problemas en los airbag o fugas de gas podrían ocasionar graves accidentes. | Foto: composición LR / Semana / Confortauto

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció, a través de las ‘Alertas de consumo’ en su web, que las siguientes marcas de vehículos presentan defectos de fábrica. Autos de ‘Ford’, ‘Chery’, ‘MG’ y ‘Kia’ fueron señalados por presentar problemas en los airbag, riesgo de incendio y apagado repentino del auto.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según los informes, algunas de estas unidades también tienen deficiencias en los cinturones de seguridad y en el sistema de frenado. Ante la alerta emitida por Indecopi, se espera que los consumidores tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes.

PUEDES VER: Indecopi le da la razón a marca peruana de alimentos y permite el registro de su nombre pese a oposición de gigante de bebidas energéticas.

lr.pe

Indecopi: defectos de fábrica detectados en estos vehículos

Indecopi informó que se han detectado defectos de fábrica en ciertos modelos de vehículos. La preocupación surgió después de que la empresa Plaza Motors S. A. C. alertara sobre problemas en los modelos Chery Tiggo 2 Pro del 2025, fabricados en China, debido a alteraciones en el tanque de GLP que podrían ocasionar fugas de gas e incendios.

El mismo problema fue reportado por Kia Import S. A. C. en 8 unidades del Kia de sus modelos Soluto, Sonet, Seltos, y por South Pacific Motor Perú S. A. C. en los autos MG ZX, también fabricados en China. En el caso de Volkswagen, los modelos Crossfox, Gol y Voyage presentan fallas en los airbag ya que, en caso de activarse, podrían desprender fragmentos durante una colisión.

Por otro lado, los vehículos Ford F-150, Expedition, Ranger y Bronco presentan pérdidas en el servofreno, lo que provoca una activación prolongada del pedal. Asimismo, los modelos Ford Mustang, Expedition, Explorer y F-150 tienen el riesgo de que su motor se apague repentinamente.

PUEDES VER: ¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado.

lr.pe

¿Cómo se reporta un producto o servicio defectuoso ante Indecopi?

A través de la página web de 'Alertas de Consumo', las personas pueden reportar productos o servicios defectuosos. Es importante tener en cuenta que esta acción se considera un aviso sobre posibles riesgos o daños ante la salud.

Aunque esta medida no constituye una queja formal ante Indecopi, sí permite analizar posibles amenazas. Si se desea presentar una denuncia formal ante la entidad, existen dos métodos para hacerlo:

  • Reporte digital ante Indecopi: ingresar a la página web, seleccionar el tipo de reclamo, responder las preguntas del sistema y enviar. 
  • Reporte físico ante Indecopi: dirigirse al lugar donde ocurrió se brindó el producto o servicio defectuoso, presentar la queja en el libro de reclamaciones y luego dirigirse a una oficina física para entregar los documentos que respalden la compra. En ese mismo lugar se dará una solución a la denuncia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS
¿Sabía que es obligatorio pagar por el uso de música en fiestas y negocios? Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago en 2025

¿Sabía que es obligatorio pagar por el uso de música en fiestas y negocios? Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago en 2025

LEER MÁS
Indecopi informa el retiro de más de 3 millones de pastas Colgate por riesgo de lesiones bucales, según el propio fabricante

Indecopi informa el retiro de más de 3 millones de pastas Colgate por riesgo de lesiones bucales, según el propio fabricante

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Emprendedora peruana recibió multa de S/15.000 de Indecopi y razón causó controversia en redes: "Se van por las pequeñas empresas"

Emprendedora peruana recibió multa de S/15.000 de Indecopi y razón causó controversia en redes: "Se van por las pequeñas empresas"

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Fonavi Reintegro 4: beneficiarios en Perú que tengan estas edades cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación a fines de agosto 2025

Fonavi Reintegro 4: beneficiarios en Perú que tengan estas edades cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación a fines de agosto 2025

LEER MÁS
Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Economía

Retiro AFP 2025 en Perú: exigen que se priorice debate de proyecto de ley para liberación de fondos

Ley Mape sin rumbo: Víctor Cutipa asumirá la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

Bono de S/100 para trabajadores del sector público: este es el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota