Fallas en vehículos como problemas en los airbag o fugas de gas podrían ocasionar graves accidentes. | Foto: composición LR / Semana / Confortauto

Fallas en vehículos como problemas en los airbag o fugas de gas podrían ocasionar graves accidentes. | Foto: composición LR / Semana / Confortauto

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció, a través de las ‘Alertas de consumo’ en su web, que las siguientes marcas de vehículos presentan defectos de fábrica. Autos de ‘Ford’, ‘Chery’, ‘MG’ y ‘Kia’ fueron señalados por presentar problemas en los airbag, riesgo de incendio y apagado repentino del auto.

Según los informes, algunas de estas unidades también tienen deficiencias en los cinturones de seguridad y en el sistema de frenado. Ante la alerta emitida por Indecopi, se espera que los consumidores tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes.

PUEDES VER: Indecopi le da la razón a marca peruana de alimentos y permite el registro de su nombre pese a oposición de gigante de bebidas energéticas.

Indecopi: defectos de fábrica detectados en estos vehículos

Indecopi informó que se han detectado defectos de fábrica en ciertos modelos de vehículos. La preocupación surgió después de que la empresa Plaza Motors S. A. C. alertara sobre problemas en los modelos Chery Tiggo 2 Pro del 2025, fabricados en China, debido a alteraciones en el tanque de GLP que podrían ocasionar fugas de gas e incendios.

El mismo problema fue reportado por Kia Import S. A. C. en 8 unidades del Kia de sus modelos Soluto, Sonet, Seltos, y por South Pacific Motor Perú S. A. C. en los autos MG ZX, también fabricados en China. En el caso de Volkswagen, los modelos Crossfox, Gol y Voyage presentan fallas en los airbag ya que, en caso de activarse, podrían desprender fragmentos durante una colisión.

Por otro lado, los vehículos Ford F-150, Expedition, Ranger y Bronco presentan pérdidas en el servofreno, lo que provoca una activación prolongada del pedal. Asimismo, los modelos Ford Mustang, Expedition, Explorer y F-150 tienen el riesgo de que su motor se apague repentinamente.

¿Cómo se reporta un producto o servicio defectuoso ante Indecopi?

A través de la página web de 'Alertas de Consumo', las personas pueden reportar productos o servicios defectuosos. Es importante tener en cuenta que esta acción se considera un aviso sobre posibles riesgos o daños ante la salud.

Aunque esta medida no constituye una queja formal ante Indecopi, sí permite analizar posibles amenazas. Si se desea presentar una denuncia formal ante la entidad, existen dos métodos para hacerlo:

Reporte digital ante Indecopi: ingresar a la página web, seleccionar el tipo de reclamo, responder las preguntas del sistema y enviar.

Reporte físico ante Indecopi: dirigirse al lugar donde ocurrió se brindó el producto o servicio defectuoso, presentar la queja en el libro de reclamaciones y luego dirigirse a una oficina física para entregar los documentos que respalden la compra. En ese mismo lugar se dará una solución a la denuncia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.