Sociedad

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Este nuevo puente turístico de 112 metros conecta Miraflores y Barranco, y ofrece una experiencia innovadora gracias a un área de vidrio en el piso, pensada especialmente para turistas.

El puente turístico Miraflores-Barranco se abrirá al público el jueves 21 de agosto y ha prohibido el tránsito de ciertos vehículos.
El puente turístico Miraflores-Barranco se abrirá al público el jueves 21 de agosto y ha prohibido el tránsito de ciertos vehículos. | Foto: Composición LR/ Andina

A partir del mediodía del jueves 21 de agosto, limeños y visitantes podrán transitar libremente por el nuevo Puente de la Paz, una moderna estructura peatonal que conecta directamente Miraflores con Barranco. Aunque la inauguración oficial se realizará el miércoles 20 en una ceremonia con autoridades municipales, diplomáticos y vecinos de ambos distritos, el acceso general estará habilitado recién al día siguiente.

El puente, que mide 112 metros de largo y más de 8 de ancho, forma parte del Corredor Turístico Miraflores-Barranco y une el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris. Su diseño incluye una franja de vidrio en el piso, ofreciendo una experiencia singular a quienes lo crucen: la sensación de caminar suspendidos sobre la bajada Armendáriz.

PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

¿Desde cuándo y qué vehículos estarán prohibidos de transitar en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco?

La Municipalidad de Miraflores ha prohibido el ingreso de motos y vehículos motorizados menores, como mototaxis y bicicletas eléctricas, por motivos de seguridad. Asimismo, los ciclistas deberán descender de sus bicicletas y cruzar caminando, ya que la velocidad de algunos usuarios representa un riesgo para los peatones y turistas que compartan el espacio.

Puente de Corredor Turístico Miraflores-Barranco: este 21 de agosto se abrirá al público | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

El puente turístico Miraflores-Barranco se inaugurará el miércoles 20 de agosto. Foto: Andina

Las ciclovías del circuito seguirán siendo de uso exclusivo para bicicletas convencionales y patinetas sin motor, siempre que los usuarios respeten las normas de tránsito establecidas. Con estas restricciones, las autoridades buscan mantener la seguridad de los visitantes sin limitar el acceso a esta nueva infraestructura, que estará abierta al público las 24 horas del día.

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que tendrá una inversión de más de US$720 millones y generará más 100.000 puestos de trabajo: conectará Puerto de Chancay y el Aeropuerto Jorge Chávez

Cabe resaltar que este corredor contará con un circuito peatonal que bordea la costa y con ciclovías que se extienden desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña. También dispondrá de iluminación LED para realzar las áreas circundantes y la zona del malecón.

