Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo
Este nuevo puente turístico de 112 metros conecta Miraflores y Barranco, y ofrece una experiencia innovadora gracias a un área de vidrio en el piso, pensada especialmente para turistas.
A partir del mediodía del jueves 21 de agosto, limeños y visitantes podrán transitar libremente por el nuevo Puente de la Paz, una moderna estructura peatonal que conecta directamente Miraflores con Barranco. Aunque la inauguración oficial se realizará el miércoles 20 en una ceremonia con autoridades municipales, diplomáticos y vecinos de ambos distritos, el acceso general estará habilitado recién al día siguiente.
El puente, que mide 112 metros de largo y más de 8 de ancho, forma parte del Corredor Turístico Miraflores-Barranco y une el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris. Su diseño incluye una franja de vidrio en el piso, ofreciendo una experiencia singular a quienes lo crucen: la sensación de caminar suspendidos sobre la bajada Armendáriz.
¿Desde cuándo y qué vehículos estarán prohibidos de transitar en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco?
La Municipalidad de Miraflores ha prohibido el ingreso de motos y vehículos motorizados menores, como mototaxis y bicicletas eléctricas, por motivos de seguridad. Asimismo, los ciclistas deberán descender de sus bicicletas y cruzar caminando, ya que la velocidad de algunos usuarios representa un riesgo para los peatones y turistas que compartan el espacio.
El puente turístico Miraflores-Barranco se inaugurará el miércoles 20 de agosto. Foto: Andina
Las ciclovías del circuito seguirán siendo de uso exclusivo para bicicletas convencionales y patinetas sin motor, siempre que los usuarios respeten las normas de tránsito establecidas. Con estas restricciones, las autoridades buscan mantener la seguridad de los visitantes sin limitar el acceso a esta nueva infraestructura, que estará abierta al público las 24 horas del día.
Cabe resaltar que este corredor contará con un circuito peatonal que bordea la costa y con ciclovías que se extienden desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña. También dispondrá de iluminación LED para realzar las áreas circundantes y la zona del malecón.