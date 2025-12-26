El proceso del octavo retiro extraordinario de fondos de las AFP continúa activo en 2025, brindando a los afiliados la posibilidad de acceder hasta 4 UIT, es decir, S/21.400. Muchos trabajadores, afiliados a Profuturo, Prima, Habitat e Integra ya han iniciado sus solicitudes para aprovechar esta medida. Actualmente, el cronograma se encuentra en etapa libre, lo que significa que cualquier persona afiliada puede presentar su pedido sin restricciones ni orden por fecha, según lo establecido por la Asociación de AFP.

Esta podría ser la última ocasión para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) soliciten el retiro de la AFP, una alternativa que permite afrontar gastos urgentes o reservar el dinero como respaldo económico.

¿Hasta cuándo podrás retirar tu fondo de AFP?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán presentar su solicitud de retiro desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. En esta etapa libre del cronograma, ya no importa el último dígito ni la letra del DNI, por lo que cualquier afiliado tiene la posibilidad de acceder a sus fondos sin restricciones.

Además, cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) mediante el Decreto Supremo n.° 301-2025-EF. La nueva UIT pasará de S/5.350 a S/5.500 y regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. En ese contexto, los afiliados a las AFP aún pueden presentar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT. Con este ajuste, los montos permitidos varían según el número de UIT solicitadas: 1 UIT equivale a S/5.500; 2 UIT, a S/11.000; 3 UIT, a S/16.500; y 4 UIT, a S/22.000.