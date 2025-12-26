HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

De acuerdo con Bumeran, las pretensiones salariales en el Perú crecieron 1,84% respecto al mes previo. En el segmento Jefe/Supervisor, Negocios Internacionales es el puesto donde se aspira a una mayor remuneración: S/12.000.

En noviembre, el mayor aumento en los salarios requeridos se dio en el nivel senior con un 2,54%. Foto: composición LR/Andina
En noviembre, el mayor aumento en los salarios requeridos se dio en el nivel senior con un 2,54%. Foto: composición LR/Andina

En noviembre, el salario promedio que aspiran ganar los peruanos se ubicó en S/3.441, lo que significó un aumento de 1,84% frente al mes anterior, según el último reporte Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica. Dicho resultado representa una evolución interanual de 5,06% y un acumulado anual de 5,71%.

“El salario pretendido promedio registró en noviembre un aumento de 1,84% alcanzando así los S/ 3.441. Estos aumentos reflejan una tendencia hacia la revalorización de la experiencia, conocimiento y confianza por parte de los talentos, así como  una expectativa creciente de desarrollo y mejores condiciones”, explicó Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Bumeran: revisa los empleos con mejores salarios

El reporte de Bumeran revela también que los puestos de Negocios Internacionales, Ingeniería, Oficina técnica / proyecto y Medio Ambiente se posicionaron como aquellos que ostentan las pretensiones salariales más altas. En detalle, los segmentos junior, senior y jefe crecieron en 0,51%, 2,54% y 0,17%, respectivamente.

De acuerdo con el nivel de seniority, un jefe o supervisor requiere en promedio S/5.666, siendo Negocios Internacionales el que registra el monto más alto, con S/12.000, y el de Secretaria el menor, con S/2.000. En el caso del segmento senior, la remuneración solicitada asciende a S/3.496, mientras que en los puestos junior se ubica en S/2.288.

Si observamos a detalle, Ingeniería Oficina Técnica/Proyecto es el puesto que tiene la mayor pretensión salarial en el nivel semi senior y senior, con S/6.000. En esa misma categoría de producción, abastecimiento y logística, Ingeniería en Alimentos presenta el requerimiento más bajo (S/2.350) y Ventas Internacionales/Exportación registra el menor monto en todo el rubro con S/1.800.

Llama la atención que, en el segmento junior, el área Otros presenta el mayor rango de salario requerido con un promedio de S/2.288. Le siguen Tecnología y Sistemas, Administración y Finanzas, Marketing y Comunicación, así como Producción, Abastecimiento y Logística. Mientras tanto, Comunicaciones Externas es el puesto que recibe la aspiración salarial más bajo, S/1.200.

Estos son los puestos con mayores postulaciones y avisos

De acuerdo con el Index de Mercado Laboral que elabora Bumeran cada mes, los puestos de trabajo que ocuparon el mayor volumen de postulaciones por parte de los trabajadores peruanos fueron:

  • Comercial: 7,16%
  • Administración: 6,33%
  • Minería, Petróleo y Gas: 5,48%
  • Ventas: 5,41%
  • Recursos Humanos: 3,84%
  • Marketing: 3,62%
  • Contabilidad: 3,52%
  • Almacén/Depósito/Exposición: 3,41%
  • Logística: 3,14%
  • Atención al Cliente: 2,99%

Finalmente, los empleos que registraron una mayor cantidad de avisos de trabajo en el portal fueron Ventas con un 8,18%. A continuación, se encuentran Comercial con un 7,22% y Administración con un 4,07%.

Brecha salarial de género, según Bumeran

De acuerdo con el Index de Bumeran, la brecha salarial requerido según género en nuestro país alcanzó un 11,74% en noviembre. Mientras los hombres buscan ganar una remuneración de S/3.574 al mes, las mujeres aspiran a ganar un monto de S/3.199. En ese sentido, se puede apreciar que, en el caso, de los hombres, se registró un aumento de 1,61% y en el de las mujeres, fue de 2,74%.

Un dato que llama la atención es que el 38,74% de las postulaciones de los niveles seniority fueron realizados por mujeres, mientras que el 61,26% proviene de las mujeres. En comparación con el mes anterior, se ha observado una reducción de 2,22 puntos porcentuales en las solicitudes de mujeres que postularon a los empleos.

En los puestos de nivel junior, la proporción de postulaciones es del 43,83% para las mujeres en comparación con el 56,17% para los hombres. En los niveles semi senior y senior, esta diferencia se amplía considerablemente: únicamente el 32,95% de las solicitudes corresponden a mujeres y el 67,05% a hombres. En los cargos de jefe o supervisor, el 23,77% son mujeres, en contraste con el 76,23% que son hombres.

