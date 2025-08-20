Indecopi multa a Real Plaza con más de medio millón de soles por la tragedia de la caída del techo del centro comercial en Trujillo

Indecopi multa a Real Plaza con más de medio millón de solesIndecopi multa a Real Plaza con más de medio millón de soles por la tragedia de la caída del techo del centro comercial en Trujillo | Foto: Indecopi/LaRepública.

La Oficina Regional del Indecopi en La Libertad sancionó a la empresa Real Plaza S.R.L. con una multa coercitiva de 100 UIT, equivalente a más de medio millón de soles tras no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas para salvaguardar a los consumidores afectados por el colapso del techo en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo, suscitado el 21 de febrero.

Según lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, esta multa es inapelable, por lo que la empresa perteneciente al Grupo Intercorp tendrá que cumplir con el pago.

La Comisión, en respuesta al trágico suceso, implementó diversas medidas cautelares. Además de la multa de S/ 535 000, se incluyó el cierre temporal del establecimiento involucrado, la cobertura de los gastos médicos para las víctimas, el financiamiento de los gastos de sepelio de quienes perdieron la vida y la identificación de posibles afectados indirectos.

A pesar de que el cierre temporal del centro comercial sigue en efecto, la empresa no ha demostrado de forma adecuada y completa el cumplimiento de los otros requisitos establecidos, lo que llevó a la imposición de una sanción de 100 UIT. Para que se levante la medida de cierre temporal, Real Plaza deberá presentar un informe técnico estructural validado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que garantice la seguridad de todas las instalaciones del centro comercial. Asimismo, deberá entregar un plan de contingencia para la remoción de los escombros ocasionados por la tragedia, con el fin de salvaguardar a los consumidores.

La sanción se efectuó a través de la Resolución Final N.° 0590-2025/INDECOPI-LAL. En dicho documento, además de imponer la multa a la empresa, se dispuso modificar las medidas cautelares, ordenando a Real Plaza reembolsar los gastos médicos y de sepelio de las personas heridas y fallecidas que ya han sido identificadas por la Comisión durante el proceso. Cabe resaltar que, en un inicio, estas medidas cautelares eran de carácter general y no señalaban directamente a los consumidores afectados.

Respecto a esta disposición vinculada a las víctimas, Real Plaza interpuso un recurso de apelación, el cual será revisado y resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor en el momento correspondiente.