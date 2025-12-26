El presidente José Jerí dio luz verde a una nueva ampliación del Reinfo antes de finalizar el año. Foto: composición LR/Andina/ElPeruano

Luego de más de una semana de que el Congreso aprobara el dictamen que autoriza una quinta ampliación del Reinfo, el Poder Ejecutivo decidió promulgar dicha norma en el diario El Peruano. De esta forma, el proceso de formalización minera se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape.

Si bien habían algunas dudas sobre la redacción del artículo 6 por parte del presidente José Jerí, éstas fueron disipadas y finalmente, tanto el mandatario como el Primer Ministro, Ernesto Álvarez, estamparon su firma en el dispositivo legal. Además de la prórroga del Reinfo, la norma contempla la realización de un censo para la pequeña minería y el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares.

