HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Reinfo hasta 2026: gobierno oficializa ley que amplía vigencia del proceso de formalización minera

Según la norma publicada por el gobierno, se dispone la extensión del Reinfo hasta el 31 de diciembre del próximo año o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Además, se autoriza la ejecución de un censo minero, coordinado entre el Minem e Ingemmet.

El presidente José Jerí dio luz verde a una nueva ampliación del Reinfo antes de finalizar el año. Foto: composición LR/Andina/ElPeruano
El presidente José Jerí dio luz verde a una nueva ampliación del Reinfo antes de finalizar el año. Foto: composición LR/Andina/ElPeruano

Luego de más de una semana de que el Congreso aprobara el dictamen que autoriza una quinta ampliación del Reinfo, el Poder Ejecutivo decidió promulgar dicha norma en el diario El Peruano. De esta forma, el proceso de formalización minera se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Si bien habían algunas dudas sobre la redacción del artículo 6 por parte del presidente José Jerí, éstas fueron disipadas y finalmente, tanto el mandatario como el Primer Ministro, Ernesto Álvarez, estamparon su firma en el dispositivo legal. Además de la prórroga del Reinfo, la norma contempla la realización de un censo para la pequeña minería y el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares.

TE RECOMENDAMOS

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Ampliación del Reinfo: Confemin cuestiona demora y demanda a José Jerí que agilice promulgación de la norma

Ampliación del Reinfo: Confemin cuestiona demora y demanda a José Jerí que agilice promulgación de la norma

LEER MÁS
Gobierno de Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga ley que amplía el Reinfo

Gobierno de Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga ley que amplía el Reinfo

LEER MÁS
Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

Reinfo será ampliado hasta 2026: el círculo vicioso de extensiones y los desafíos del sector minero

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay: Cosco reduce su inversión comprometida de US$1.213 millones a US$789 millones bajo régimen de devolución de IGV

Megapuerto de Chancay: Cosco reduce su inversión comprometida de US$1.213 millones a US$789 millones bajo régimen de devolución de IGV

LEER MÁS
Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

LEER MÁS
MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: conoce AQUÍ las fechas que regirán en el 2026

MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: conoce AQUÍ las fechas que regirán en el 2026

LEER MÁS
Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Economía

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Precios en mercados HOY 24 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025