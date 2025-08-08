¿Sabía que es obligatorio pagar por el uso de música en fiestas y negocios? Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago en 2025

Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago por el uso de música en fiestas y negocios en 2025 | Foto: Composición LR/ IA/ Foto captura

Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago por el uso de música en fiestas y negocios en 2025 | Foto: Composición LR/ IA/ Foto captura

Muchos ciudadanos peruanos desconocen que usar música con fines comerciales, como bares, discotecas, restaurantes, tiene un costo por concepto de derechos de autor, ya que se está utilizando la música con un fin comercial. Otros usos que requieren un pago, es cuando se realizan eventos públicos con proposito de lucro (cobro de entradas, venta de bebidas o comida). Estos pagos se realizan a las sociedades de gestión colectiva.

Con el fin de promover el respeto de los derechos de autor y facilitar la información sobre sus pagos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha puesto a disposición de los ciudadanos su aplicación web 'Sintonízate', una herramienta digital gratuita y fácil de usar, que permite calcular de manera aproximada el pago por el uso de música en negocios y fiestas públicas (no incluyen las fiestas privadas).

¿A qué sociedades me corresponde pagar si es que uso música en mi negocio o en un evento público?

Si un ciudadano utiliza música con derechos de autor con fines comerciales en su negocio o en un evento público, corresponde un pago. Este abono puede realizarse a una de las siguientes entidades o incluso a las tres, dependiendo de las características de la música que se reproduzca en el local: Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro).

Estas son las sociedades encargadas en Perú de recaudar y administrar los derechos de autor en nombre de los creadores de las obras musicales, ya sea compositores, intérpretes y productores. Sus tarifas actualizadas podrá ser consultadas en Sintonízate. El usuario debe ingresar al siguiente enlace y luego seguir estos pasos: