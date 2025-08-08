HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Economía

¿Sabía que es obligatorio pagar por el uso de música en fiestas y negocios? Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago en 2025

La aplicación de Indecopi facilita acceder a los recientes tarifarios aprobados por las sociedades de gestión colectiva como Apdayc, Unimpro o Soniem.

Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago por el uso de música en fiestas y negocios en 2025
Indecopi pone a disposición herramienta para calcular pago por el uso de música en fiestas y negocios en 2025 | Foto: Composición LR/ IA/ Foto captura

Muchos ciudadanos peruanos desconocen que usar música con fines comerciales, como bares, discotecas, restaurantes, tiene un costo por concepto de derechos de autor, ya que se está utilizando la música con un fin comercial. Otros usos que requieren un pago, es cuando se realizan eventos públicos con proposito de lucro (cobro de entradas, venta de bebidas o comida). Estos pagos se realizan a las sociedades de gestión colectiva.

Únete a nuestro canal de política y economía

Con el fin de promover el respeto de los derechos de autor y facilitar la información sobre sus pagos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha puesto a disposición de los ciudadanos su aplicación web 'Sintonízate', una herramienta digital gratuita y fácil de usar, que permite calcular de manera aproximada el pago por el uso de música en negocios y fiestas públicas (no incluyen las fiestas privadas).

PUEDES VER: Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

lr.pe

¿A qué sociedades me corresponde pagar si es que uso música en mi negocio o en un evento público?

Si un ciudadano utiliza música con derechos de autor con fines comerciales en su negocio o en un evento público, corresponde un pago. Este abono puede realizarse a una de las siguientes entidades o incluso a las tres, dependiendo de las características de la música que se reproduzca en el local: Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro).

Estas son las sociedades encargadas en Perú de recaudar y administrar los derechos de autor en nombre de los creadores de las obras musicales, ya sea compositores, intérpretes y productores. Sus tarifas actualizadas podrá ser consultadas en Sintonízate. El usuario debe ingresar al siguiente enlace y luego seguir estos pasos:

  1. Seleccionar la sociedad de gestión colectiva que corresponda: Apdayc (autor o compositor), Unimpro (productores) o Soniem (intérpretes o ejecutantes).
  2. Escoge el tipo de tarifario: local permanente o evento de baile.
  3. Escribe el RUC o el nombre del local.
  4. Llena los campos requeridos (aforo, frecuencia, tipo de actividad, etc.).
  5. Haz clic en "calcular" para obtener el monto estimado.
Notas relacionadas
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS
Indecopi le da la razón a marca peruana de alimentos y permite el registro de su nombre pese a oposición de gigante de bebidas energéticas

Indecopi le da la razón a marca peruana de alimentos y permite el registro de su nombre pese a oposición de gigante de bebidas energéticas

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/16.000 a Latam por discriminación hacia una pasajera con paraplejia en Arequipa

Indecopi multa con más de S/16.000 a Latam por discriminación hacia una pasajera con paraplejia en Arequipa

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Estos proyectos se construirán cerca del Megapuerto de Chancay: destacan comisarías, carreteras y más con un valor de S/820 millones

Estos proyectos se construirán cerca del Megapuerto de Chancay: destacan comisarías, carreteras y más con un valor de S/820 millones

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría el Reintegro 4 y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría el Reintegro 4 y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Economía

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota